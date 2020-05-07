"يويتوب" يقدم لك موسيقى حسب "حالتك المزاجية"

كشفت منصة عرض الفيديوهات الأشهر في العالم "يوتيوب" عن تقنية جديدة يمكنها أن تقدم لك موسيقى حسب "حالتك المزاجية".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تطبيق "يوتيوب ميوزيك" الجديد الخاص بالموسيقى أضاف تقنية جديدة أطلق عليها اسم "استكشاف".

وباتت تلك التقنية متاحة لجميع مستخدمي "يوتيوب ميوزيك" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ويمكن من خلال تلك الميزة مساعدة المستخدم في العثور على موسيقى جديدة حسب الحالة المزاجية مثل السعادة والفرح، البرد والتركيز.

Check out some new features on #YouTubeMusic. Introducing the Explore Tab, where you can find new releases and browse playlists by mood, and Song Lyrics to sing along to your favorites. Now available for Android and iOS users → https://t.co/WgHKyzT2vn pic.twitter.com/Dj4gX1AQpK — YouTube Music At Home (@youtubemusic) May 6, 2020

​كما يمكن تصفية الموسيقى حسب نوع الموسيقى سواء أغاني فردية أو ألبومات أو موسيقى من دون صوت، وما إلى ذلك.

وستتضمن تلك الميزة على يوتيوب أيضا خدمة جديدة أطلقت عليها "كلمات الأغاني"، والتي يمكن من خلالها أن يتعرف "يوتيوب" على الأغنية التي تريد الاستماع إليها من بعض كلماتها فقط، ليعثر لك عليها.