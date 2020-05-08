طبيب يذكر بطريقة منسية لانتقال عدوى فيروس كورونا

صرح الدكتور في العلوم الطبية، البروفيسور أناتولي ألتشتاين، أن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تنتقل عن طريق الشعر.

وقال العالم، إن الناس غالبًا ما ينسون خطر الإصابة بهذه الطريقة. علاوة على ذلك، فإن الفيروس قادر على استمرار العيش على الشعر لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

ونصح ألتشتاين بارتداء قبعة أو غطاء للرأس لتجنب المخاطر.

هذا وحذرت دراسة حديثة من إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من خلال ممارسة عملية الجنس، بعد سلسلة تجارب مخبرية أجريت في الصين.

كما نبهت وزارة الصحة السعودية من خطورة استخدام الكمامة لكل من الأطفال بعمر أقل من سنتين وكل من لا يستطيع أن يرتديها بنفسه وبإحكام.