العثور على طريقة لتقليل الوفيات عند الرجال بسبب فيروس كورونا

وجد العلماء، بعد مراقبة مرضى السرطان الذين أصيبوا بالفيروس التاجي وتماثلوا للشفاء منه، أن تناول الأدوية المضادة للأندروجين التي تمنع إنتاج التستوستيرون يقلل من خطر الوفاة من وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس "كورونا" المستجد.

وفي وقت سابق، لاحظ العلماء أن الرجال يعانون أكثر من النساء عند الإصابة بفيروس كورونا. وفقا للأستاذ في جامعة لوغانو، أندريه أليمونتي، قد يكون هذا بسبب عمل الجهاز التناسلي. وأعرب عن أمله في أن ملاحظاتهم "ستلهم الأطباء الآخرين لإجراء تجارب سريرية باستخدام مضادات الأندروجين لمكافحة وباء "كوفيد-19".

واستندت الدراسة الحديثة إلى تحليل 10 آلاف حالة إصابة بالفيروس التاجي لدى سكان مدينة البندقية، وكان 10% منهم يعانون من أشكال مختلفة من السرطان.

واتضح أن من كان لديهم مستويات أقل من هرمون التستوستيرون (الذي تم تخفيضه باستخدام مختلف الأدوية)، كانت نسبة الوفات بينهم أقل من 4 إلى 5 مرات، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" نقلا عن الخدمة الصحفية للجمعية الأوروبية للأورام الطبية.

وفقا للخبراء، هذا يرجع إلى حقيقة أن تركيز بروتين "TMPRSS2" ينخفض ​​أثناء تناول هذه الأدوية، حيث أن هذا البروتين يؤدي إلى تطور الأورام في البروستات، كما يساعد على انتشار الفيروس التاجي إلى أعضاء الجسم الأخرى.