تحديث مرتقب لـ"غوغل ديو"... تغيير كبير في مكالمات الفيديو الجماعية

كشفت تقارير صحفية أن شركة "غوغل" تستعد لطرح تحديث جديد لتطبيقها "غوغل ديو"، والذي سيحدث تغييرا كبيرا في ميزة مكالمات الفيديو الجماعية.

وأوضح تقرير منشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أنه سيمكن خلال الفترة المقبلة تشغيل ميزة مكالمات الفيديو الجماعية على "غوغل ديو" عبر سطح المكتب على الحاسبات المكتبية أو المحمولة.

وستضيف "غوغل" أداة جديدة لمتصفح الإنترنت الخاص بها "غوغل كروم"، للتأكد من تشغيل تقنية "غوغل ديو" على سطح المكتب.

Google Duo for the Web is about to get a killer new feature.https://t.co/EgK8n6w7Ip pic.twitter.com/FO6QydIs0v — Chrome Unboxed (@chromeunboxed) May 9, 2020

​وستسير خدمة دعم المكالمات الجماعية على كروم، جنبا إلى جنب مع التصميم الجديد الذي سيتيح لك رؤية المزيد من الأشخاص في نفس الوقت.

كما سهلت "غوغل ديو" كذلك دعوة الأشخاص للانضمام إلى مكالمة جماعية باستخدام رابط دعوة.

وأعلنت "غوغل" عن وضع عائلي جديد، يتيح للمستخدم الرسم على الشاشة في الوقت الفعلي مع تطبيق الأقنعة والتأثيرات على نفسك.

#GoogleDuo to roll out group calls on the web, email address invite and more @htTweets https://t.co/6F3doLtV5s pic.twitter.com/KJt69HelYf — Hindustan Times Tech (@HTTech) May 9, 2020

​كما سيخفي أيضًا التحديث الجديد أزرار كتم الصوت وإنهاء المكالمة من الشاشة لتجنب اللمسات غير المقصودة أثناء مكالمة فيديو، ولكن سيتعين عليك تسجيل الدخول إلى Duo باستخدام حسابك في "غوغل" لتتمكن من استخدام وضع العائلة.

كما أضافت كذلك "غوغل" أقنعة والتأثيرات جديدة، لتشكل جزءًا من وضع العائلة متاحة لمكالمات الفيديو الفردية والجماعية لكل من مستخدمي نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".