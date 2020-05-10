الطقس الحار غير قادر على إيقاف فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلامية بأن الطقس الحار لا يقتل فيروس كورونا ولا يبطئ انتشاره، وقد توصل باحثون من الولايات المتحدة وكندا إلى هذا الاستنتاج.

يقل خطر انتقال فيروس كورونا بنسبة 1.5 ٪ فقط لكل درجة فهرنهايت فوق 77 درجة (25 درجة مئوية) ، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

في عملهم، درس الباحثون أكثر من 370 ألف حالة إصابة بالفيروس في آلاف المدن في أمريكا الشمالية، خلص العلماء إلى أن الصيف لن يكون قادرًا على وقف انتشار فيروس كورونا.

في وقت سابق، أفادت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزو" أن هناك احتمال كبير أنه في الطقس الحار والكثير من أشعة الشمس، ستنخفض ​​ الإصابة بفيروس كورونا.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون سنة 2020 واحدة من أشد السنوات حرارة.