توقعات بوصول الرطوبة والحرارة إلى مستويات "قاتلة" في جميع أنحاء العالم... صورة

وأفادت دراسة قامت بها جامعة "كولومبيا" الأمريكية بأن مثل هذه الظروف ستدمر الاقتصادات، وربما تتجاوز الحدود الفسيولوجية لبقاء الإنسان.
Potentially fatal combinations of humidity and heat are emerging across the globe with the— ColumbiaScience (@ColumbiaScience) May 8, 2020
U.S. Gulf Coast among regions hit with conditions not expected for decades. https://t.co/XoFhUzwdk7 @earthinstitute pic.twitter.com/iUzqbISGDa
وقال المؤلف الرئيسي كولين ريمون، الذي أجرى البحث على درجة الدكتوراه: "توقعت الدراسات السابقة أن هذا سيحدث بعد عدة عقود من الآن، ولكن ما يحدث أنه يظهر الآن".
عند تحليل البيانات من محطات الطقس من 1979 إلى 2017 ، وجد المؤلفون أن تركيبات الحرارة / الرطوبة الشديدة تضاعفت خلال فترة الدراسة. ظهرت حوادث متكررة في الكثير من الهند وبنغلاديش وباكستان. شمال غرب أستراليا، وعلى طول سواحل البحر الأحمر وخليج كاليفورنيا في المكسيك.
وقد تم رصد أعلى قراءات قد تكون قاتلة 14 مرة في مدن الظهران/ الدمام بالمملكة العربية السعودية، الدوحة/ قطر؛ ورأس الخيمة/ الإمارات العربية المتحدة، اللتان جمعتهما أكثر من 3 ملايين نسمة.
كما تضررت أجزاء من جنوب شرق آسيا وجنوب الصين وأفريقيا شبه الاستوائية ومنطقة البحر الكاريبي.
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