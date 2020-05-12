طبيب يتحدث عن فاعلية تناول الفيتامينات للوقاية من كورونا

قال الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية، يفغيني كوماروفسكي، في حسابه على إنستغرام، إن تناول الفيتامينات للوقاية من كورونا لا جدوى منه.

ووفقا للخبير، يجب أن تتناول الفيتامينات عندما يكون لديك نقص فيتامين مثبت. وكتب كوماروفسكي: "إذا كنت تفتقر إلى نوع محدد من الفيتامينات، لسبب ما لا يتم امتصاصه، أو إذا كنت لا تستطيع الشرب أو الأكل أو البلع أو إذا كان الجسم يفتقر إلى شيء ما نتيجة لسوء التغذية".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) 11 Май 2020 в 12:29 PDT

وأضاف الطبيب أن الفيتامينات يمكن أن تكون مفيدة إذا لم يكن الشخص مستعدًا بشكل جيد للحجر الصحي وقد قام بتخزين الوجبات السريعة بدلا من الطعام السليم.

من جهة أخرى، أكدت 3 دراسات حديثة وجود المزيد من الأدلة على ارتباط مستويات فيتامين "د" في جسم الإنسان مع مقاومة مرض "كوفيد 19".

في وقت سابق، واستجابة لأزمة "كورونا"، أوصت الحكومة البريطانية، بتناول 10 ميكروغرام من فيتامين "د" يوميا.