سكان الأرض يشاهدون المذنب "سوان" بالعين المجردة اليوم

يقوم المذنب "سوان" المكتشف حديثا، اليوم الثلاثاء، بالمرور من أقرب نقطة له من كوكب الأرض، والتي تبعد حوالي 52 مليون ميل.

وتقدر المسافة التي تفصله عن كوكب الأرض بحوالي نصف المسافة بين الأرض والشمس، مما سيجعله مرئيا بالعين المجردة من كوكبنا، في حال توفر الظروف المناسبة.

اكتشف المذنب عن طريق الصفة في أوائل أبريل الماضي عندما لاحظ مايكل ماتياتزو، وهو هاوٍ وجود بقعة انعكاس غريبة في الرياح الشمسية عند رصده السماء في فترة الحجر الصحي.

ويعرف المذنب "سوان" بالرمز العلمي (C / 2020 F8)، وهو مرئي الآن بالعين المجردة في أكثر من مكان حول كوكب الأرض، بحسب "نيويورك تايمز".

ولمشاهدة المذنب يفضل أن تكون في مكان مظلم بعيدا عن المدن ويفضل الاستعانة بمنظار، وأفضل الأوقات لرصده في الشرق الأوسط هي قبل الفجر.

ويدور المذنب حول الشمس دورة واحدة كل 25 مليون سنة، ولن يشكل أي خطر على الأرض.