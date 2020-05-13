اكتشاف تغيرات غير طبيعية في أجسام مرضى كورونا

وجد باحثو قسم الأشعة في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية) خلال الدراسات تطور الأمراض في الأمعاء لبعض المصابين بـ COVID-19.

قام العلماء بتحليل بيانات من 412 مريضًا تم علاجهم من 27 مارس/ آذار إلى 10 أبريل/ نيسان، من مرض فيروس كورونا. ضمت هذه المجموعة 241 رجلاً و 171 امرأة ، متوسط أعمارهم 57 سنة. في 31 في المئة من المصابين، تم الكشف عن تغيرات في الأمعاء.

ونقلت بوابة EurekAlert عن اختصاصي التصوير البطني في قسم الأشعة بمستشفى ماساتشوستس العام في راشيش بهان: "وجدنا تشوهات في الأمعاء عند العمل مع المرضى الذين يعانون من COVID-19، غالبًا في أولئك الذين كانوا في حالة أكثر خطورة في العناية المركزة".

وأضاف بهان أن بعض المصابين أصيبوا بالالتهاب الرئوي واحتشاء الأمعاء ونقص التروية الدموية.