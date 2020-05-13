شروط تشكل مناعة ضد فيروس كورونا

أعلن دكتور العلوم الطبية أنتون يرشوف، في 12 مايو/ أيار، أن تكوين المناعة يعتمد على الحالة العامة للجسم.

أشار الاختصاصي على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى أنه كلما قل عدد الأمراض المزمنة لدى الشخص، زادت فرص تكوين مناعة قوية.

ومع ذلك، في حالة الإصابة بفيروس كورونا بشكل خفيف، أي بشرط أن يدخل الجسم كمية صغيرة من الفيروس، فلن يتمكن الجسم من توليد الدفاع المناعي.

بالإضافة إلى ذلك، أشار يرشوف أيضًا إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى. وفقا له، هذا ممكن في حالة نقص المناعة.