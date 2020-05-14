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    فيتامين د

    لا يباع بشكل قانوني كمكمل غذائي… الفوائد المحتملة لفيتامين "ك 3"

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    علوم
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    يلعب فيتامين "ك" دورًا مهما في تخثر الدم وصحة العظام والحفاظ على مستويات صحية من الكالسيوم في الدم.

    وفيتامين "ك 3"، المعروف أيضًا باسم الميناديون، هو شكل اصطناعي أو منتج صناعي من فيتامين "ك"، وهو لا ينتج بشكل طبيعي، على عكس الشكلين الآخرين من فيتامين "ك"؛  فيتامين "ك 1"، وفيتامين "ك 2"،  حسبما جاء في تقرير لموقع Healthline الطبي. 

    ضار للبشر

    وعلى الرغم من أن فيتامين "ك 3" لا يباع بشكل قانوني في شكل مكمل غذائي للبشر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إلا أنه يستخدم بشكل شائع في علف الدواجن والخنازير، وكذلك أغذية الحيوانات الأليفة. 

    دواء في يد رجل
    © Depositphotos / Valerii_Honcharuk
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    وقد أظهرت الأبحاث التي أجريت في الثمانينيات والتسعينيات أن فيتامين "ك 3" ضار بالبشر، وربطت هذه الدراسات فيتامين "ك 3" بتلف الكبد وتدمير خلايا الدم الحمراء الحاملة للأكسجين، ولهذا تتوفر فقط أشكال "ك 1" و"ك 2" منه كمكملات غذائية.

    وعلى الرغم من التأثيرات الضارة لفيتامين "ك 3" على البشر، لم يثبت الفيتامين ضررًا على الماشية أو الحيوانات الأليفة عند إضافته للمواد الغذائية في جرعات منتظمة. 

    لكن الأشكال الطبيعية لفيتامين "ك"؛ "ك 2" و"ك1" لديها فقط قدرة منخفضة على السمية لدى البشر.

    وعلى هذا النحو، لم تضع الأكاديمية الوطنية للعلوم والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) حدًا أعلى لاستخدام فيتامين "ك" 

    الفوائد المحتملة

    على الرغم من آثاره الضارة على البشر، فقد أظهر فيتامين  "ك 3" خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات في دراسات أنبوب الاختبار.

    وقد وجدت إحدى الدراسات أنه قتل خلايا سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم البشري عن طريق تنشيط فئة خاصة من البروتينات. 

    كما ثبت أن الفيتامين يزيد من إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية، وهي جزيئات يمكن أن تضر أو ​​تقتل الخلايا السرطانية. 

    فواكه
    © flickr.com / Michael Caven
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    والأكثر من ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن فيتامين"سي" وفيتامين  "ك 3" يعملان بشكل متآزر لمنع نمو خلايا سرطان الثدي والبروستاتا البشرية. 

    بالإضافة إلى هذه الخصائص المضادة للسرطان، قد يوفر فيتامين أيضًا تأثيرات مضادة للبكتيريا، فقد أظهرت إحدى الدراسات إلى أن فيتامين  "ك 3" يثبط نمو جرثومة المعدة - وهو نوع ضار من البكتيريا ينمو في الجهاز الهضمي - عن طريق تقليل قدرة البكتيريا على التكاثر. 

    وعلى الرغم من أن الدراسات واعدة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يتم إجراء أي استنتاجات حول سلامة أو فعالية فيتامين "ك 3" لعلاج السرطان أو الحالات الأخرى في البشر.

    بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه قد ثبت أن فيتامين  "ك 3" يسبب ضررًا للبشر، فإن أي بحث محتمل في المستقبل سيحتاج أيضًا إلى التفكير فيما إذا كانت الفوائد المحتملة من فيتامين لهذه الحالات تفوق المخاطر.

    انظر أيضا:

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