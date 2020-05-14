خبراء يكشفون أن نصف حالات "كورونا" الحرجة يعانون من تشوهات دماغية

كشفت دراسة حديثة أن العديد من مرضى كورونا ظهرت عليهم أعراض عصبية على غرار الأعراض الشائعة كالتهاب الحلق والحمى وصعوبة التنفس.

ووفقا لموقع "ذا هيلث سايت"، فقد كشف العديد من الخبراء مؤخرا أن أعراض الجهاز العصبي المركزي، مثل الصداع، وتغير الحالة العقلية، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية الحادة والصرع أصبحت شائعة بين المصابين بفيروس كورونا، الذين يعانون من مضاعفات خطيرة.

وأضافت الصحفية أن دراسة أجريت مؤخرا في جامعة إسطنبول، أكدت أن ما يقرب من 50 % من مرضى "كوفيد-19"، الذين كانوا في وحدة العناية المركزة، يعانون من تشوهات في الدماغ وظهر ذلك في التصوير بالرنين المغناطيسي، وقد نُشر هذا في قسم الأشعة.

ماذا يرى الخبراء

ووفقا للباحثين في هذه الدراسة، فإن 6 % من المرضى الموجودين بوحدة العناية المركزة أصيبوا بسكتة دماغية حادة، كما أصيب نحو 15% آخرين بحالة ذهنية متغيرة.

يرى الخبراء أن من بين 235 مريضا كانوا يتلقون الرعاية في وحدة العناية المركزة، كان 21 % منهم يعانون من أعراض عصبية، و10% من تشوهات في إشارة استعادة الانعكاس الموهن للسوائل.

العوامل الصحية الأساسية قد تكون عاملاً أيضًا

وفقًا للباحثين، قد تكون بعض هذه الأعراض العصبية أيضًا بسبب الحالات الصحية الأساسية مثل مرض السكري، وإقامة وحدة العناية المركزة لفترة طويلة والضيق التنفسي مع نوبات نقص الأكسجة. هذه الأعراض العصبية أعلى لدى المرضى الذين يعانون من مضاعفات تنفسية أكثر حدة.