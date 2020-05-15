عالم يسمي سبب ظهور فيروس قاتل جديد في المستقبل

وصف عالم البيئة البرازيلي، ديفيد لابولا، غابات الأمازون مصدرا محتملا لانتشار وباء عالمي جديد في المستقبل. والسبب غزو البشر للبرية وقطع مساحات كبيرة من الغابات في أمريكا الجنوبية

وأعلن العلماء، سابقا، أن التمدد العمراني والنمو السكاني في المدن وانخفاض في مساحة المناطق البرية أدى إلى ظهور جائحة "كورونا"، بحسب ما نقلته "أ إف بي".

فالمناطق البرية تعتبر مخازن طبيعية للفيروسات ومسببات الأمراض، ومن المتوقع أن فيروس كورونا انتشر بين الفئران قبل أن ينتقل إلى حيوانات أخرى في المدن في مقاطعة هوبي.

وتعد غابات الأمازون مستودعا ضخما للفيروسات ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، زاد معدل انقراض الغابات بشكل ملحوظ. ولاحظ العلماء، أن ذلك يرجع إلى سياسات الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، التي زادت خلال رئاسته إزالة الغابات بنسبة 85 في المئة وبلغت أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع. وتم تدمير من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2020، 1202 كيلومترا مربعا من الأمازون.

وحسب لابولا، أدى تدمير النظم البيئية البرية وعدم الاستقرار البيئي في الماضي إلى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإيبولا. وعلى الرغم من أن معظم الفاشيات الحديثة تبدأ في جنوب آسيا وأفريقيا، فقد تصبح الأمازون قريبًا مركز الأوبئة التي تسبب أنواعا جديدة من مسببات الأمراض.