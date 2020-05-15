عالم روسي: وباء فيروس كورونا فاجأ العلماء والعالم

كشف كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في روسيا، اليوم الجمعة، أن الأطباء اعتقدوا أن خطر انتشار فيروس كورونا المستجد سيكون مشابها لوبائي السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وسيختفي بسرعة كبيرة.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، قال رئيس مركز الأمراض المعدية في المستشفى المركزي الروسي، غيورغي سابرونوف: "قارنا خطر انتشار هذه العدوى مع وبائين في عامي 2003 و2013 - السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، اللذين انتهيا بنجاح وتوقف انتشارهما بسرعة كبيرة. كنا نظن أنه سيكون نفس الانتشار. وكان هناك توقع بأن هذا الوباء سينتهي أيضا".

وأضاف سابرونوف، قائلا: "إن الزيادة في الإصابة في الصين وحقيقة أن الأطباء الصينيين تمكنوا من التعامل مع هذه العدوى بسرعة كبيرة، أعطت بعض الأسس المعينة للفهم بأن روسيا ستحتوي أيضا هذه العدوى".

وأوضح: "لكن الناس لم يتخذوا الإجراءات التي اقترحتها السلطات بجدية كافية ولم يلتزموا بالحجر الصحي والمسافات الآمنة".

وأشار سابرونوف إلى أن الأطباء يتوقعون ظهور لقاح بحلول نهاية العام، قائلاً: "نأمل حقا بالحصول على لقاح، ولكن من الصعب جدا صنعه، لذا ننتظره في نهاية هذا العام بداية العام التالي. ليس قبل ذلك".