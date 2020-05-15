عالم روسي: وباء فيروس كورونا فاجأ العلماء والعالم

وفي مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، قال رئيس مركز الأمراض المعدية في المستشفى المركزي الروسي، غيورغي سابرونوف: "قارنا خطر انتشار هذه العدوى مع وبائين في عامي 2003 و2013 - السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، اللذين انتهيا بنجاح وتوقف انتشارهما بسرعة كبيرة. كنا نظن أنه سيكون نفس الانتشار. وكان هناك توقع بأن هذا الوباء سينتهي أيضا".
وأضاف سابرونوف، قائلا: "إن الزيادة في الإصابة في الصين وحقيقة أن الأطباء الصينيين تمكنوا من التعامل مع هذه العدوى بسرعة كبيرة، أعطت بعض الأسس المعينة للفهم بأن روسيا ستحتوي أيضا هذه العدوى".
وأوضح: "لكن الناس لم يتخذوا الإجراءات التي اقترحتها السلطات بجدية كافية ولم يلتزموا بالحجر الصحي والمسافات الآمنة".
وأشار سابرونوف إلى أن الأطباء يتوقعون ظهور لقاح بحلول نهاية العام، قائلاً: "نأمل حقا بالحصول على لقاح، ولكن من الصعب جدا صنعه، لذا ننتظره في نهاية هذا العام بداية العام التالي. ليس قبل ذلك".
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