استقالة وزير الصحة البرازيلي بسبب كورونا

تقدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، اليوم الجمعة، باستقالته من منصبه، بسبب سياسات الحكومة في التعامل مع تفشي فيروس كورونا.

وأرجعت وكالة "رويترز" قرار الاستقالة إلى أنه بسبب تدهور الأوضاع الصحية الحاد في البرازيل بسبب التفشي الواسع لفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الصحة إنه تقدم رسميا بطلب استقالته، وسيعقد في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا يوضح فيه ملابسات القرار.

وكان تيتش قد تولى قبل شهر تقريبا مهام وزارة الصحة في البرازيل، بعدما تحولت البلاد إلى واحدة من أكبر بؤر تفشي الفيروس في العالم.

وأعلن وزير الصحة البرازيلي صراحة عن اختلافه في وجهات النظر مع الرئيس جايير بولسونارو، الذي يقلل من خطورة فيروس كورونا ولا يطالب بإجراءات استثنائية لكبح تفشيه.

وتحتل البرازيل حاليا المركز السادس عالميا في حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، والمركز السادس أيضا من حيث عدد الوفيات.