بعد اقتراب جيف بيزوس من لقب أول تريليونير في التاريخ... النقد الدولي توجه رسالة لشركات التكنولوجيا

وجهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، رسالة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم.

جاءت رسالة جورجيفا، بعد ساعات قليلة من إعلان تقارير صحفية عالمية من اقتراب مؤسس "أمازون" جيف بيزوس من أن يصبح أول ترليونير في التاريخ، مستفيدا من مكاسب شركته الكبرى إزاء تفشي جائحة كورونا المستجد.

تطبيق إجراءات الإغلاق ووجود معظم الناس في منازلهم، زاد من مبيعات أمازون بصورة كبيرة بالإضافة إلى أنه عزز من مكاسب مواقع التواصل وشركات التكنولوجيا بسبب جلوس الناس لفترات طويلة على الإنترنت.

ووجهت مديرة صندوق النقد الدولي رسالة، نقلتها وكالة "رويترز" إلى شركات التكنولوجيا الكبرى التي تجني أرباحا نتيجة زيادة الاعتماد على أنظمة الإنترنت خلال أزمة فيروس كورونا يجب أن تعمل على زيادة الوصول إلى الاقتصاد الرقمي للجميع.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في فعالية استضافتها بوليتيكو إن الأزمة مدمرة للاقتصاد العالمي، لكنها توفر أيضا فرصة لمواجهة استمرار عدم المساواة وأولويات أخرى مثل تغير المناخ إذا جرى توجيه صناديق التعافي بالشكل المناسب.

وتابعت "لدي أمل كبير في أن تعتبر قيادات شركات التكنولوجيا هذا فرصة لإظهار نظام رأسمالي مسؤول وتصرف مسؤول".