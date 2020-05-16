شركة أمريكية تزعم اكتشاف علاج يقضي على كورونا خلال 4 أيام

زعمت شركة أدوية بيولوجية مقرها في ولاية كاليفورنيا، أنها اكتشفت جسمًا مضادًا يمكن أن يحمي جسم الإنسان من فيروس كورونا وييقضي عليه في غضون أربعة أيام.

وبدأ فريق سورينتو منذ شهرين في تحليل مئات الأجسام المضادة ووجدوا حوالي اثني عشرة تمكنت من منع الفيروس الذي يؤدي إلى مرض "كوفيد-19"، من إصابة الخلايا البشرية. ويقولون الآن إن واحد بين هذه الأجسام المضادة المكتشفة، فعال بنسبة 100٪ بعد فترة أربعة أيام من الحضانة، بحسب ما نقلته "فوكس نيوز".

وقال الطبيب، مارك برونزويك، "بالنظر إلى البيانات الفعالة للغاية التي رأيناها، ومدى قوة هذا الجسم المضاد، نحن واثقون جدًا من أن هذا (العلاج) يمكن أن ينجح بالفعل".

ولم يقم العلماء باختباره على البشر حتى الآن، لكنهم يخططون لاستخدام هذا الجسم المضاد مع مجموعة من الآخرين لتوفير علاج يمكن أن يعمل على الأشخاص في حال حدثت طفرات جديدة في الفيروس.

ويخطط سورينتو لبدء الإنتاج، لكن بعض العلماء يحذرون أن 10٪ فقط من الأدوية التي تدخل التجارب السريرية تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال الطبيب ليبي روي، لـ"إن بي سي نيوز"، الشيء الذي يجب تذكره أن العلاج لم يتم اختباره على البشر، ومتى ما حصل ذلك سيكون الأمر مذهلا، لكننا الآن بحاجة إلى رؤية فاعلية وسلامة البيانات.

وتأمل شركة الأدوية على تقديم العلاج للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة بتطوير لقاح أيضا سيقدمون نتائج أبحاثهم قريبا.