تسجيل
12:53 GMT17 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قياس ضغط الدم

    في يومه العالمي... 8 أسباب غير شائعة لارتفاع ضغط الدم

    © Photo / Pixabay//rawpixel / 3254
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104134/19/1041341946_0:28:1920:1108_1200x675_80_0_0_48d48bb1d4f986c17e3976974979c29e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202005171045453014-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/

    عندما يعاني شخص ما من ارتفاع في ضغط الدم، فإننا نعزو ذلك عادة إلى التدخين المفرط وشرب الكحوليات واستهلاك الأطعمة المصنعة وتناول كميات كبيرة من الملح والإهمال في التمارين البدنية، لكن هناك بعض الحالات الأخرى التي لا يمكن فيها تحديد سبب ارتفاع ضغط الدم.

    وبمناسبة اليوم العالمي لضغط الدم، الذي حددته منظمة الصحة العالمية في 17 مايو/ أيار من كل عام، فإن هذه الأسباب الثمانية غير الشائعة يكون الحل الوحيد لها هو إصلاح نمط حياة الإنسان بالكامل وإجراء تغييرات مستديمة وتقوية الجسم، كما يقول د. أوغيث ضهير، مدير جراحة القلب والأوعية الدموية في معهد فورتيس التذكاري للبحوث لـموقع "فيرست بوست":

    1) السكر المضاف

    whoismargot / depression
    نصائح مذهلة لتخفيف الضغط النفسي وإزالة التوتر
    يمكن أن يكون السكر أكثر ضررا من الملح، حتى لو كنت تتبع نظاما غذائيا عالي السكر لمدة أسبوعين يمكن أن يرفع ضغط الدم بشكل ملحوظ.

    2) توقف التنفس أثناء النوم

    توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب لا يستطيع الشخص التنفس فيه لفترات قصيرة أثناء النوم بسبب الانسداد في المسالك الهوائية العليا.

    وبسبب الاضطراب المستمر في النوم يتم إطلاق هرمونات الإجهاد التي تزيد من ضغط الدم، وقد يؤدي نقص الأكسجين أيضا إلى حدوث تلف في جدران الشرايين.

    3) نقص البوتاسيوم

    تحتاج الكلى إلى توازن دقيق بين الصوديوم والبوتاسيوم لاستخراج الكمية الصحيحة من السوائل الزائدة من الدم، ويمكن أن يؤدي عدم التوازن  إلى ارتفاع ضغط الدم.

    وللحفاظ على مستوى البوتاسيوم في الجسم يجب استهلاك الفاكهة والخضروات مثل الفاصوليا والبروكولي والسبانخ والخضروات ذات الأوراق الخضراء الأخرى، والكستناء، ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك.

    4) المكملات العشبية

    بعض الأعشاب مثل البرتقال المر وعشبة سانت جون والإفيدرا والجنكة والجينسنغ والغوارانا يمكن أن تزيد أيضا من ارتفاع ضغط الدم، وينصح باستشارة الطبيب دائما قبل تناول هذه المكملات الغذائية.

    5) خلل الغدة الدرقية

    عندما لا يتم إطلاق ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، يتباطأ معدل ضربات القلب وتصبح الشرايين متصلبة، كما يمكن أن يرتفع مستوى البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL أو الكوليسترول السيئ)، وهذا قد يؤدي بدوره إلى تيبس الشرايين، وبدلا من ذلك، إذا تم إفراز الكثير من الهرمونات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة ضربات القلب ورفع ضغط الدم مرة أخرى.

    6) الجفاف

    عندما تفتقر خلايا الجسم إلى الماء، فإن الغدة النخامية تطلق مادة كيميائية لتتقلص وتتسبب في تقلص الأوعية الدموية، ونتيجة لذلك تقلل الكلى من التبول من أجل توفير القليل من السوائل في الجسم، وهذا يجعل الأوعية الدموية في القلب والدماغ تتقلص أكثر، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

    7) تحديد النسل الهرموني

    يمكن لوسائل تحديد النسل مثل الحبوب والحقن والأجهزة الأخرى التي تستخدم الهرمونات أن تضغط على الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

    ومن المرجح أن يؤثر ذلك على النساء اللواتي يعانين من زيادة في الوزن، وهن أكبر من 35 عاما أو المدخنات.

    8) مضادات الاكتئاب

    يمكن للأدوية التي تستهدف المواد الكيميائية في الدماغ لعلاج الاكتئاب مثل "دوبامين" و"سيروتونين" و"نوريبينفرين" أن تزيد أيضا من ضغط الدم.

    إنفوجراف.. خرافات منتشرة عن ضغط الدم
    © Sputnik /
    إنفوجراف.. خرافات منتشرة عن ضغط الدم

    انظر أيضا:

    12 خطرا تهدد حياتك.. ضغط الدم المرتفع قد يقتلك
    تعرف على انخفاض ضغط الدم وأسبابه
    دراسة: أدوية ضغط الدم قد تعزز تأثير فيروس بكورونا
    الأدوية تسبب أعراضا خطيرة لدى مرضى ضغط الدم بسبب فيروس كورونا
    أحدها ارتفاع ضغط الدم... 7 أعراض يحذر منها الأطباء لنقص المغنيسيوم في الجسم
    الكلمات الدلالية:
    صحة, طب, علوم, ارتفاع ضغط الدم, علاج ضغط الدم, أسباب ضغط الدم, ضغط الدم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، للفنانين ميخائيل وسيرغي يروفيف على أحد منازل مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو
    "شكرا لكم"...غرافيتي من القلب للممرضين في موسكو
    ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين
    ترامب يهدد بقطع العلاقات نهائيا مع الصين
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمى بعد كورونا
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمي بعد كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك