هل هو بين أعيننا؟... دراسة جديدة تؤكد أن دواء للمعدة ينقذ مرضى كورونا

أشارت دراسة جديدة إلى أن مرضى فيروس كورونا الذين تناولوا دواء حرقة المعدة "فاموتيدين" كان لديهم أكثر من ضعف احتمال النجاة من العدوى أو تجنب التنبيب الأوكسجيني.

لا يوجد دليل على أن الدواء يمنع العدوى ولكن النتائج تدعو للتفاؤل.

ووصف المؤلف المشارك في الدراسة النتائج "بأنها مشجعة" بحسب مانشره موقع "medrxiv" الطبي، ويقول:

ويشجع الأطباء على انتظار نتائج التجربة السريرية قبل أن يصفوا الدواء لمرضى فيروس كورونا.

ومن بين المرضى في الدراسة الذين لم يتناولوا الدواء والذين بلغ عددهم 1500 مريض، فإن 22% منهم ماتوا أو وضعوا في العناية المركزة مع جهاز تنفس صناعي.

أما الـ84 مريض الذي تناول الدواء فقد كانت نسبة من مات منهم أو نقل للعناية 10%.

الدراسة لم تعتمد النتائج بعد بل أكدت على أن الموضوع بحاجة إلى بحث ليعرف إن كان محض صدفة أو أنه فعلا يقتل الفيروس.