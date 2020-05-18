العلماء يثبتون على الهامستر فعالية الأقنعة في مكافحة كورونا

أثبت علماء من جامعة هونغ كونغ من خلال تجربة مع الهامستر الكفاءة العالية للأقنعة الطبية في مكافحة انتشار COVID-19، ووجدوا أنها تساعد على الحد بشكل كبير من انتقال الفيروس دون تلامس، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

في تجربة علماء الأحياء الدقيقة، شارك 52 هامسترا. قام العلماء ببناء هيكل خاص للتجارب. في غرفة مغلقة صغيرة، من ناحية، وضعوا هامستر واحد مصاب بفيروس كورونا في كل قفص، ومن ناحية أخرى، ثلاثة أصحاء. بين الأقفاص، قام العلماء بتركيب مراوح كان من المفترض أن تنفخ الهواء و "تنشر" الفيروس من القوارض المريضة إلى الأصحاء. كما وضع الباحثون قناعًا خاصًا بين الأقفاص.

أجرى الباحثون تجارب في ثلاثة سيناريوهات مختلفة: تم وضع "حاجز القناع" في الأقفاص التي تحتوي على الهامستر المصاب، في أقفاص الهامستر السليم، ولم يتم وضعها على الإطلاق. بعد أسبوع واحد من التجربة، أصيب 10 من أصل 15 هامسترا سليما كانت موجودة في أقفاص دون حواجز بالفيروس. ومع ذلك، في تلك الحالات التي تم فيها تركيب أقنعة في أقفاص بها قوارض مصابة، أصيب اثنان فقط من أصل 12 هامسترا في القفص المقابل.

علاوة على ذلك، بعد التجربة، تم وضع الحاجز فقط في أقفاص تحتوي على الهامستر السليم، وأصيب أربعة من 12 من القوارض بالمرض.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الهامستر المصاب بالفيروس عن عمد، عن طريق الحقن المباشر، كان له أعراض أكثر خطورة من تلك التي ينتقل إليها من قوارض أخرى.

ونقلت الصحيفة عن المشرف على التجارب يوين كهوك يونا: "تجربتنا مع الهامستر تظهر بشكل واضح للغاية: إذا كان الهامستر المصاب أو الأشخاص - وخاصة الذين لا يعانون من أعراض والذين يعانون من الأعراض - يرتدون أقنعة، فإنهم بالفعل يحمون (من العدوى) الآخرين".

وأضاف العالم أنه يمكن تقليل انتقال الفيروس بنسبة 50٪ عند ارتداء الأقنعة الطبية - "خاصة عندما يرتدي الأقنعة المصابين" كما حث سكان هونغ كونغ على الحفاظ على المسافة ومواصلة ارتداء الأقنعة.

قال المتخصص: "أعلم أن ارتداء الأقنعة في الصيف سيكون أمراً صعباً. نصيحتي لكم، خاصة عندما تكون في مكان مغلق، حيث لا يتنقل الهواء بحرية، في الأماكن المزدحمة أو في وسائل النقل العام، ارتداء قناع بشكل ضروري".