تسجيل
07:07 GMT18 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    هامستر

    العلماء يثبتون على الهامستر فعالية الأقنعة في مكافحة كورونا

    © Depositphotos / Khmel08
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104545/73/1045457346_0:269:3072:1997_1200x675_80_0_0_4753669d57068217dd117a02d098ca08.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202005181045457361-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    أثبت علماء من جامعة هونغ كونغ من خلال تجربة مع الهامستر الكفاءة العالية للأقنعة الطبية في مكافحة انتشار COVID-19، ووجدوا أنها تساعد على الحد بشكل كبير من انتقال الفيروس دون تلامس، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

    في تجربة علماء الأحياء الدقيقة، شارك 52 هامسترا. قام العلماء ببناء هيكل خاص للتجارب. في غرفة مغلقة صغيرة، من ناحية، وضعوا هامستر واحد مصاب بفيروس كورونا في كل قفص، ومن ناحية أخرى، ثلاثة أصحاء. بين الأقفاص، قام العلماء بتركيب مراوح كان من المفترض أن تنفخ الهواء و "تنشر" الفيروس من القوارض المريضة إلى الأصحاء. كما وضع الباحثون قناعًا خاصًا بين الأقفاص.

    أجرى الباحثون تجارب في ثلاثة سيناريوهات مختلفة: تم وضع "حاجز القناع" في الأقفاص التي تحتوي على الهامستر المصاب، في أقفاص الهامستر السليم، ولم يتم وضعها على الإطلاق. بعد أسبوع واحد من التجربة، أصيب 10 من أصل 15 هامسترا سليما كانت موجودة في أقفاص دون حواجز بالفيروس. ومع ذلك، في تلك الحالات التي تم فيها تركيب أقنعة في أقفاص بها قوارض مصابة، أصيب اثنان فقط من أصل 12 هامسترا في القفص المقابل.

    علاوة على ذلك، بعد التجربة، تم وضع الحاجز فقط في أقفاص تحتوي على الهامستر السليم، وأصيب أربعة من 12 من القوارض بالمرض.

    ووجدت الدراسة أيضًا أن الهامستر المصاب بالفيروس عن عمد، عن طريق الحقن المباشر، كان له أعراض أكثر خطورة من تلك التي ينتقل إليها من قوارض أخرى.

    ونقلت الصحيفة عن المشرف على التجارب يوين كهوك يونا: "تجربتنا مع الهامستر تظهر بشكل واضح للغاية: إذا كان الهامستر المصاب أو الأشخاص - وخاصة الذين لا يعانون من أعراض والذين يعانون من الأعراض - يرتدون أقنعة، فإنهم بالفعل يحمون (من العدوى) الآخرين".

    وأضاف العالم أنه يمكن تقليل انتقال الفيروس بنسبة 50٪ عند ارتداء الأقنعة الطبية - "خاصة عندما يرتدي الأقنعة المصابين" كما حث سكان هونغ كونغ على الحفاظ على المسافة ومواصلة ارتداء الأقنعة.

    قال المتخصص: "أعلم أن ارتداء الأقنعة في الصيف سيكون أمراً صعباً. نصيحتي لكم، خاصة عندما تكون في مكان مغلق، حيث لا يتنقل الهواء بحرية، في الأماكن المزدحمة أو في وسائل النقل العام، ارتداء قناع بشكل ضروري".

    انظر أيضا:

    هل هو بين أعيننا؟... دراسة جديدة تؤكد أن دواء للمعدة ينقذ مرضى كورونا
    دراسة تنفي انتقال فيروس كورونا من الحيوانات إلى البشر
    دراسة: لهذا السبب يفقد المصاب بفيروس كورونا حاسة الشم
    الكلمات الدلالية:
    دراسة, فيروس كورونا, العلماء
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، للفنانين ميخائيل وسيرغي يروفيف على أحد منازل مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو
    "شكرا لكم"...غرافيتي من القلب للممرضين في موسكو
    ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين
    ترامب يهدد بقطع العلاقات نهائيا مع الصين
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمى بعد كورونا
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمي بعد كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك