كورونا يساعد في زيادة تصفح خدمة في فيسبوك

كشفت تقارير صحفية عن أن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ساعد في زيادة تصفح إحدى خدمات فيسبوك بصورة كبيرة.

كشف تقرير منشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أن خدمة "فيسبوك للألعاب" شهدت نموا بنسبة 238% خلال شهر أبريل فقط.

كما أن خدمات البث المباشر "تويتش" في تويتر شهدت نموا بنسبة 101% في عدد الساعات التي تمت مشاهدتها بينما سجلت ألعاب يوتيوب ارتفاعا بنسبة 65% في نسبة المشاهدة على مستوى العالم.

وشهدت خدمة البث المباشر "تويتش" تسجيلات قياسية بلغت 1.65 مليار ساعة، فيما شهد "يوتيوب" تسجيلات ألعاب وصلت إلى 461 مليون ساعة.

أما بالنسبة لخدمة "فيسبوك للألعاب" فشهدت 291 مليون ساعة مقابل 86 مليون ساعة فقط خلال شهر أبريل 2019.