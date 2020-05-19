الحل الذي ينتظره الملايين... التوصل لعلاج من الخلايا الجذعية لمشكلة الصلع

منحت دراسة حديثة الأمل لمشكلة يعاني منها الملايين من الناس حول العالم، والتي تتعلق بمظهرهم الخارجي وجمال وجوههم، وفقدان شعرهم المبكر.

وأكد باحثون في جامعة "بوسان" الوطنية في كوريا الجنوبية توصلهم لعلاج من شأنه حل مشكلة الصلع التي يعاني منها الكثيرون حول العالم.

ونوه الباحثون إلى أن الحل الذي توصلوا إليه والذي اعتبروه "حلا موضوعيا" لمشكلة الصلع يستخدم خلايا جذعية وسيطة يتم استخلاصها من النخاع العظمي في جسد الإنسان، بحسب صحيفة "مترو".

واختبر الباحثون في الجامعة العملية العلاج، على مدى 16 أسبوعا، وطبق على عينة من 38 شخصا يعانون من مشكلة الصلع.

وأظهرت نتائج العلاج بالخلايا الجذعية فعاليتها بعد 8 أسابيع فقط، وازداد نمو الشعر لدى الأشخاص الذين طبقت عليهم الدراسة، وأظهرت تحسنا كبيرا في فروة الرأس.

وبحسب الدراسة فإن سر العلاج موجود داخل الخلايا الجذعية لدى الإنسان، والتي استخرجت من دهون يطلق علها اسم "ADSCS"، وهي المسؤولة عن إصلاح "الأنسجة الهيكلية"، مثل العظام والغضاريف وغيرها.

Potential cure for baldness as study finds stem cells triggering hair growth https://t.co/4WAc6MZhE0 pic.twitter.com/gS35iPB5dT — Manchester United News (@mufcnews2019) May 19, 2020

وأكدت الدراسة فعالية العلاج لدى الرجال الذي يعانون من تساقط الشعر، وأظهرت الصور التي نشرت في الصحيفة تحسن كبير وازدياد في نسب الشعر داخل فروة الرأس.

واستمر نمو الشعر حتى الأسبوع 16 من فترة الدراسة بنسبة وصلت لحوالي 28% عن النسب السابقة التي كانت على الأشخاص الذين طبق علهم البحث.

ونوه الباحثون إلى أنه في فترة تطبيق البحث، لم يتم منح العينة أي مواد أو أدوية أخرى خاصة بنمو الشعر، ما يؤكد فعالية العلاج.

وتعتبر مشكلة تساقط الشعر من المشكلات التي تؤرق أغلب الرجل ونسبة كبيرة من النساء، وتصيب 50% من الرجال و45% من النساء في العالم.