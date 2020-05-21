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    أحدها أعراض "كوفيد 19"... 8 علامات تحذيرية يرسلها جهاز المناعة الضعيف

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    تظهر الحاجة إلى جهاز مناعة قوي هذه الأيام وذلك مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد. 

    ولسوء الحظ، يمكن للعزل الذاتي إتلاف طبقات الحماية الخاصة، وإليك كيفية معرفة ما إذا كان جهاز المناعة لديك ضعيفا، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي.

    1- لديك قروح في الفم

    يقول الدكتور ديميتار مارينوف، دكتوراه في علم التغذية: "من المحتمل أن تكون تقرحات الفم مرتبطة بالضغط ونقص الفيتامينات، لذلك، قد تكون مؤشرًا على أن جهازك المناعي يحتاج إلى الدعم".

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    2- تشعر بالإرهاق

    يقول الدكتور تشارلز ديفيز، مؤسس موقع "25 طبيبًا"، وهو موقع للمعلومات الصحية: "يمكن أن يكون التعب علامة على ضعف المناعة، خاصة عندما يعاني الشخص من الكثير من الإجهاد البدني أو النفسي".

    وتقول الدكتورة ليلي بارسكي، أخصائي طب الطوارئ بمستشفى بريدجبورت الأمريكية: "إن الإجهاد من مثبطات المناعة المثبتة، مضيفة "الإجهاد يمكن أن يزيد من تعرضنا لأي عدوى".

    3. لا تنام بشكل جيد

    يقول الدكتور الدكتور جيري كوراتولا، خبير صحة ومؤسس موقع Rejuvenation Health: "أثناء النوم، يطلق جهاز المناعة بروتينات واقية تسمى السيتوكينات، وبعضها يساعد على تعزيز النوم". 

    ويضيف: "تزداد هذه  البروتينات عندما يكون لديك عدوى أو التهاب، أو عندما تكون تحت الضغط"، لافتا إلى أن " الأبحاث وجدت أن النوم السليم يحسن إنتاج الخلايا المناعية، التي تحارب مسببات الأمراض بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا". 

    4. لديك طفح جلدي غير مبرر

    تقول لورا ماكجيفنا نيلسون، طبيبة أمراض جلدية معتمدة: "لا تتجاهل ظهور طفح جلدي لا يزول بمرور الوقت".

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    وتضيف: "ينشط الطفح الجلدي في كثير من الأحيان عندما يكون جهاز المناعة في حالة من الشعر".

    5. تصاب بنزلات برد كثيرا

    يقول الدكتور مارينوف: "يحدث هذا عندما لا تتعافى بشكل جيد من أنشطتك أو ببساطة لا تأكل ما يكفي".

    6. لديك عدوى بكتيرية / فطرية طفيفة

    تقول الدّكتورة لين بوستون مساعد عميد كلية التقدم الوظيفي كلية الطب بجامعة رايت ستيت بونشو الأمريكية: "القلاع الناجم عن الفطريات المبيضة عدوى انتهازية تتسبب في ظهور لويحات بيضاء على السطح الداخلي للشفتين وعلى اللسان". 

    ويضيف: "العدوى الانتهازية تستفيد من ضعف جهاز المناعة".

    7. لديك جروح بطيئة الشفاء

    تقول الدكتورة بوستون: "يمكن أن يكون الجرح الذي يبدو مصابًا ولا يتم شفائه بالعناية الصحية علامة على أن جهاز المناعة لا يعمل في أفضل حالاته".

    8. تعاني من أعراض "كوفيد 19"

    سيبدأ جهاز المناعة في العمل إذا ظهرت عليك أعراض "كوفيد 19"؛ في الواقع، الحمى، واحدة من العلامات المنبهة، وهي نتاج لمحاولة جسمك محاربة الفيروس.

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