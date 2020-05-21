طبيب: الأطفال حديثي الولادة محميون من "كوفيد 19" أفضل من البالغين

أعلن طبيب الأطفال، يفغيني تيماكوف لصحيفة "فزغلياد" الروسية، معلقا على أنباء ولادة طفل مصاب بـ "كوفيد 19" في أوسيتيا الشمالية، أن هناك عددًا قليلاً فقط من الأطفال الذين ولدوا وهم مصابون بفيروس كورونا الجديد، ومن حيث المبدأ، فإن الأطفال أكثر حماية من البالغين من هذا الفيروس.

مرضت امرأة من أوسيتيا الشمالية أثناء الحمل بالنوع الجديد من فيروس كورونا. بعد الولادة، تم إجراء تحاليل العدوى للطفل وكانت النتيجة إيجابية. أفادت وزارة الصحة في الجمهورية أنه في الوقت الحالي، يراقب الأطباء الأم والطفل، وحالتهم مرضية.

وقال تيماكوف: "الآن، اعتمادًا على الوضع الوبائي في بلدان مختلفة، فإن النسبة المئوية للأطفال المصابين بعدوى فيروس كورونا تتراوح من 4 إلى 7. من الناحية الكمية، هناك بالفعل المزيد والمزيد من الأطفال الذين يصابون بالمرض في روسيا، ولكن من حيث النسبة المئوية كما هو الحال في كل مكان آخر. الشباب يمرضون أكثر، وذلك لأنهم أكثر نشاطًا اجتماعيًا من كبار السن على سبيل المثال. وبالنسبة لأوسيتيا الشمالية فهي حالة واحدة، فلا يوجد ما يدعو للقلق. الأطفال حديثي الولادة أكثر حماية من البالغين. لا يوجد شيء كارثي هنا".

يشرح طبيب الأطفال أن صحة الأطفال تعتمد بشكل مباشر على نمط حياة والديهم أو أولياء أمورهم، يذهبون إلى الأماكن العامة مع الأطفال، وكيف يحمون أنفسهم من الفيروس، وما إلى ذلك. تحدث معظم حالات الإصابة، على سبيل المثال، بسبب أن أحد البالغين يصاب بالفيروس ثم يتلامس بشكل وثيق مع الطفل.

ونصح الطبيبب أنه وبناءً على ذلك، من أجل تقليل هذه الحالات، تحتاج فقط إلى عزل نفسك عن الجميع في المنزل عند أول أعراض، حتى إذا كان الشخص يعتقد أنه مصاب بنزلة برد عادية. صحة الأطفال الآن حصريًا في أيدي الكبار، ما عليك سوى اتباع جميع التدابير اللازمة.

كما لاحظ الأطباء في العديد من البلدان أنه خلال انتشار فيروس كورونا بين الأطفال، فإن عدد حالات مرض كاواساكي (مرض نادر يحدث لدى الأطفال دون سن 5 سنوات، حيث تزيد أعراض الحمى والطفح الجلدي والتورم والالتهابات التي تصيب الجلد والعينين والأوعية الدموية والقلب) قد زادت.

وأضاف تيماكوف: "في الواقع، يمكن لفيروس كورونا لدى الأطفال أن يسبب متلازمة كاواساكي. ولكن يمكن أن يحدث هذا المرض عن طريق أي عدوى على الإطلاق. أي أن فيروس الإنفلونزا والالتهابات الأخرى يمكن أن تكون مستفزًا أيضًا".