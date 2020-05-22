طبيبة تتحدث عن مخاطر المشمش

أبلغت أنتونينا ستارودوبوفا، اختصاصية التغذية المستقلة في وزارة الصحة في موسكو، وكالة أنباء موسكو، أن الإفراط في تناول المشمش لا يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى رد فعل تحسسي.

هكذا، وفقًا لها، قد يعاني الشخص من مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب تطور عمليات التخمير في الأمعاء.

وأضافت الطبيبة أن المشمش يحتوي على فيتامين (A) وبيتا كاروتين، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ويقلل من خطر الأمراض المعدية والفيتامينات C و B و B1 و E والمعادن، مثل المغنيسيوم والفوسفور واليود والحديد والبوتاسيوم، اللازمة للجهاز العصبي وأنظمة القلب والأوعية الدموية. يساعد المحتوى العالي من الألياف على تطبيع الكوليسترول ويؤثر بشكل إيجابي على الجهاز الهضمي.

وقالت الطبيبة للوكالة: "مع ذلك، على الرغم من جميع الفوائد، لا يمكن للشخص السليم تناول ما لا يزيد عن 250-300 غرام من المشمش يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب تناول نواة المشمش - فهي تحتوي على أميغدالين. هذه المادة، حتى في تركيزات صغيرة خطرة على البشر، ممكن أن تؤدي إلى التسمم القاتل".