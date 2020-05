"تغييرات صادمة"… هذا ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تعاطي الكحوليات

إذا كنت تتناول المشروبات الكحولية بشكل متكرر، فقد تكون مهتمًا بمعرفة كيف يمكن أن يتغير جسمك إذا توقفت عن شرب البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية لفترة من الوقت.

ولإعطاء فكرة عما يحدث عندما تتوقف عن الشرب، إليك 15 فائدة لعدم شرب الكحول بحسب موقع Eat This, Not That الأمريكي.

1. تأكل أقل بكثير

يسبب الكحول زيادة الوزن، ويمكن أن يُعزى الجزء الأكبر من ذلك إلى السعرات الحرارية الفارغة الزائدة، ولكن هناك عوامل أخرى أيضًا.

تظهر الأبحاث أن شرب الكحول يمكن أن يزيد أيضًا من شهيتك للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. وفقًا لدراسة أجرتها دورية Appetite Journal الأمريكية فإن الأشخاص الذين تناولوا نصف جرعة من الكحول فقط (20 جرامًا) تناولوا 11 في المائة أكثر من أولئك الذين امتنعوا عنها.

2. الحصول على مزيد من الطاقة

يجعل الحصول على نوم أفضل الإنسان تأكل بشكل أفضل، إذ وفقًا لدراسة عام 2013 نُشِرَت في مجلة Nutrition & Diabetes الأمريكية، فإن شرب الكحول يؤدي إلى نوم أقصر وأقل جودة.

وبحسب الدراسة فإن كل عجز في النوم لمدة 30 دقيقة جعل الأشخاص يأكلون 83 سعرة حرارية إضافية في المتوسط،.

3. تقليل خطر تلف الكبد والسكري

في عام 2013، حصل 14 عاملاً في مجلة New Scientist الأمريكية التي تراوحت شرابهم من ثمانية إلى 64 زجاجة سعة 12 أونصة في الأسبوع على استراحة قصيرة المدى من الكحول.

تخلى عشرة أشخاص عن الخمر لمدة خمسة أسابيع، أربعة آخرين لم يفعلوا ذلك، قام أطباء معهد الكبد وصحة الجهاز الهضمي بجامعة كوليدج لندن باختبار دمائهم قبل وبعد الدراسة.

واكتشف الأطباء أن دهون الكبد في الممتنعين -التي تتنبأ بتلف الكبد- انخفضت بنسبة 15 إلى 20 في المائة، كما انخفضت مستويات امتصاص الجلوكوز في الدم - وهو عامل رئيسي في مرض السكري - بمتوسط ​​16 في المائة.

4. النوم بشكل أفضل

على الرغم من أن الخمر يمكن أن يجعلك تنام في البداية، إلا أنه يعطل النظر عن قرب.

تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من خلال مراجعة 27 دراسة حول هذا الموضوع، وقد وجدت دراسة حديثة أخرى في دورية "Alcoholism: Clinical & Experimental Research" الأمريكية أن الشرب قبل النوم يزيد من أنماط موجات ألفا في الدماغ، فإذا كنت تريد النوم فإن هذه الموجات لا تساعد في ذلك.

ولكن بمجرد التوقف عن تناول الكحول، ستحصل على نوم أفضل وتبدأ في الشعور بالانتعاش والحدة.

5. يقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام

وجدت دراسة في مجلة Nature العلمية أن الخمر يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

إذ تم العثور على الخلايا العصبية "Agrp"، والتي يتم تنشيطها عادة عن طريق الجوع وتؤدي إلى الجوع الشديد، بسبب استهلاك الكحول.

6. تحسين عملية الهضم

يمكن للكحول أن يؤثر سلبًا على عملية الهضم -حتى في الجرعات الصغيرة نسبيًا- عن طريق تغيير إفراز المعدة لحمض المعدة وكذلك حركتها المعوية؛ قدرة عضلات المعدة على تحطيم الطعام المبتلع.

عندما تضعف هذه الوظائف، تحدث مشاكل في عملية الهضم، إذ أظهرت الدراسات أن مزج الكحول مع الطعام يمكن أن يبطئ عملية الهضم في حين أن الإفراط في إنتاج حمض المعدة يمكن أن يسبب تهيج المعدة.

7. زيادة التمثيل الغذائي

عندما تستهلك الكحول، يستخدم الجسم مادة الإيثانول للطاقة، وليس مصادر أخرى مثل الدهون، لذلك فإن الابتعاد عن المشروبات الكحولية يدفع الجسم إلى حرق الكربوهيدرات ثم دهون البطن.

8. جعل الجسم أكثر رطوبة

يعتبر الكحول مشروبا مدر للبول، مما يعني أنه يعمل على إخراج الجسم للماء عن من الماء عن طريق البول، كما يعني تجنب الكحول أن الجسم يمكنه الاحتفاظ بكمية مناسبة من الماء للترطيب.

9. الحصول على بشرة أفضل

الكحول هو مدر للبول، والذي يتخلص من السوائل من جسمك، ولكن على عكس الشاي والقهوة، وهما أيضًا مدرات للبول، فإن الكحول يقلل من إنتاج الجسم للهرمون المضاد لإدرار البول الذي يساعد الجسم على إعادة امتصاص الماء.

هذا الأمر سيظهر على وجهك، بعد بضعة أيام من الامتناع عن تعاطي الكحول، ستلاحظ أن البرشة تبدو أكثر ترطيبًا وقد يؤدي ذلك أيضا إلى علاج أمراض الجلد مثل القشرة أو الإكزيما وغيرها.

10. تحسين صحة القلب

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن يؤدي شرب الكحول إلى رفع مستوى الدهون الثلاثية والدهون الضارة في الدم.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم اللويحات في الشرايين وأمراض القلب، إذ وفقا لدراسة نشرت في مجلة Current Opinion in Lipidology، فإن شرب الخمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الدهون.

11. تقليل خطر السكتة الدماغية وتلف الأعصاب

يمكن أن يؤدي الإفراط في الشرب إلى حدوث السكتة الدماغية والاعتلال العصبي، إذ تقول جمعية القلب الأمريكية إن الشرب المفرط المنتظم يمكن أن يرفع ضغط الدم ويسبب عدم انتظام ضربات القلب بمرور الوقت.

ووفقًا للمعهد الوطني للصحة الأمريكي، فإن الإفراط في شرب الكحول يتلف الأعصاب بشكل مباشر.

12. تحسين الأداء في العمل

في دراسة لمجلة New Scientist الأمريكية، أفاد المشاركون الذين توقفوا عن تناول الخمر لمدة 30 يومًا عن زيادة في التركيز بنسبة 18 في المائة وزيادة في الأداء بنسبة 17 في المائة في وظائفهم.

13. خفض مستويات الكوليسترول

في دراسة New Scientist العلمية، وجد الموظفون الذين تركوا الكحول أن مستويات الكوليسترول في الدم لديهم انخفضت بنسبة 5 في المائة في المتوسط ​​خلال 30 يومًا فقط، وذلك لأن الامتناع ساعد أجسادهم على التخلص من الدهون الثلاثية السيئة.

14. قدرة جنسية أفضل

على الرغم من أن كأسًا أو اثنين من النبيذ أو بعض الكوكتيلات قد يبدو أنه يضبط المزاج، إلا أنه في الواقع مثبط.

ويمكن أن يؤثر ذلك في قدرة الرجل على الحصول على الانتصاب والحفاظ عليه، كما يمكن أن يثبط الرغبة الجنسية لدى النساء.

وبينما تؤثر جميع المشروبات الكحولية على قدرة الكبد على التخلص من هرمون الاستروجين الزائد، تحتوي البيرة على هرمون "فيتويستروغنز"، وهو هرمون الاستروجين المشتق من النباتات والذي يثبط الشناط والخصوبة.

15. تقليل خطر الإصابة بالسرطان

وفقًا للمعهد الوطني للسرطان الأمريكي، فقد ارتبط شرب الخمر بزيادة خطر الإصابة بسرطانات الفم والكبد والثدي والقولون والمستقيم - ويزداد الخطر كلما زاد مستوى الشرب.