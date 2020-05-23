اكتشاف أول كويكب بذيل في العالم... صور وفيديو

رصد العلماء على مدى قرون الفضاء والتغيرات التي تحدث فيه، ولاحظوا من القدم اختلافا كبيرا بين المذنبات والكواكب.

وبحسب جميع الدراسات فإن المذنبات تسير في مدارات محددة وتتكون من كتل صخرية وجليد وهو ما يولد هالة تشبه الذيل عند اقترابه من الشمس بسبب تطاير الأبخرة والغبار.

لكن الكويكبات تعتبر كبيرة وجافة وصخرية وخاملة بشكل عام، وتسير في مدارات شمسية تشبه مدار كوكبنا.

Object 2019 LD2 seems like an asteroid...but it shares an orbit with Jupiter...and it has a tail like a comet.

Humans like to make neat categories. Nature just laughs. https://t.co/ygEST67Q4G pic.twitter.com/8x6NpeudZp — Corey S. Powell (@coreyspowell) May 21, 2020

لكن العلماء صدموا مؤخرا بمشهد غريب غير متوقع، ينافي تلك النظريات، حيث لاحظوا وجود ذيل على كوكب حديث الاكتشاف يطلق عليه الرمز "2019 LD2"، والذي اعتبره العلماء أول حالة من نوعها تشاهد إلى هذه اللحظة، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.

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The #ATLAS team found asteroid #2019LD2 out near Jupiter last June. Classified as a Trojan asteroid, it grew itself a tiny tail as volatile materials got heated by the sun and pushed away by the solar wind.https://t.co/MnMc7xwFEz pic.twitter.com/IM4duLnvvL — Cosmo Quest (@cosmoquestX) May 22, 2020

وأشار العلماء إلى أن لهذا الكويكب ذيل يشبه المذنب، ولفت انتباه الفلكيين لأول مرة في أوائل يونيو/حزيران من عام 2019، عندما اكتشف نظام الإنذار المبكر في جامعة لاهاي عبر "أطلس" إشارة جديدة وباهتة في مجموعة طروادة.

Jupiter Trojan asteroid has unusual comet-like tail - Orbit animation + Image



1. Post Info' : VideoFromSpace / 2020. 5. 23.



➡️ Refer to the first two comments.

➡️ Credit to the 2nd comment. pic.twitter.com/sDQmSCGnkY — I'm a President, too. (@kal5821) May 23, 2020

وفي 10 يونيو/حزيران، لاحظ العلماء في مرصد "أطلس" سلوكا غريبا على الكوكب يسبه سلوك المذنب، وفي 11 و13 يونيو، لاحظ العلماء في أكثر من مرصد حول العالم هذا السلوك، وقي يوليو/تموز عام 2019 كانت صور أطلس الجديدة هي الفاصلة، بالرغم من أنها باهته، لكنها كانت واضحة، ظهر للكويكب ذيل يشبه ذيل المذنبات وهي حالة فريدة وتسجل لأول مرة في التاريخ.