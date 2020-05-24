تكنولوجيا روسية حديثة تستطيع تحديد كاريزما الشخص من خلال صورته

تمكن علماء الرياضيات وعلماء النفس الروس من إنشاء شبكة عصبونية (ذكاء اصطناعي) يمكنها تخمين كاريزما الشخص من خلال صورته الشخصية، حيث استطاعت التغلب على الإنسان أثناء التجارب.

حاول العلماء العثور على علاقة بين صفات الشخص ومظهره منذ القدم، وتم دحض العديد من الفرضيات التي طرحها العلماء ولم تتوافق مع الواقع.

وفي وقت لاحق، ومع تطور تكنولوجيا دراسة الشخصية من خلال الصور، لم يكن هناك نتائج مرضية، والآن يقدم العلماء بعض البراهين التي تثبت أن صورة الشخص يمكن أن تخبر الكثير عن صفاته الشخصية.

وفقًا لأحدث البيانات من بيولوجيا الأعصاب، يمكن للدماغ معالجة صور الوجوه بطريقة شاملة فقط دون التركيز على السمات الفردية المحددة.

وبدأ خبراء من المدرسة العليا للاقتصاد والجامعة المفتوحة للعلوم الإنسانية والاقتصاد بالتعاون مع الشركة الروسية البريطانية الناشئة " BestFitMe" في تدريب شبكات عصبونية (ذكاء اصطناعي) تستطيع تحديد الشخصية من خلال الصور، وفق موقع "وان".

وأظهرت الشبكة نتائج غير متوقعة عبر التعرف على صفات الانفتاح وحسن النية، حيث تم تقديم لها صور مختلفة لنفس الشخص ولكن النتيجة كانت واحدة.