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    هيدروكسي كلوروكين يمكن أن يكون علاج محتمل للمصابين بفيروس كورونا المستجد

    مؤامرة الشركات الكبرى... صحيفة تكشف سبب فشل الوصول إلى لقاح "كورونا" حتى الآن

    © AFP 2020 / GERARD JULIEN
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    كشفت تقارير صحفية بريطانية سبب فشل الوصول إلى لقاح وعلاج ناجح لفيروس كورونا المستجد، الذي وصفته بأنه يعود لـ"مؤامرة الشركات الكبرى" قبل 3 سنوات.

    نشرت صحيفة "الغادرديان" البريطانية تقريرا حصريا، نقلت فيه معلومات عن أن كبريات شركات الأدوية في العالم، رفضت مقترحا من الاتحاد الأوروبي في عام 2017، لتسريع العمل على إيجاد لقاحات لمسببات الأمراض، مثل فيروس كورونا بهدف تطويرها قبل تفشي المرض.

    ونقلت الصحيفة البريطانية عن أن "مرصد شركات الأدوية الأوروبية" التابعة للاتحاد الأوروبي، تقدم بخطة في عام 2017، للإسراع في تطوير لقاحات من قبل ممثلين عن المفوضية الأوروبية ضمن مبادرة أطلق عليها "مبادرة الأدوية المبتكرة".

    ترى حركة السيارات في خط النقل الثالث في موسكو، بعد تخفيف اجراءات التنقل للعاملين في قطاع البناء والإنتاج  والمصانع، 16 مايو 2020
    © Sputnik . Nina Zotina
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    وكان من المفترض أن تكون تلك المبادرة عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم الأبحاث في أوروبا.

    ولكن تعطل المشروع بسبب رفض شركات الأدوية الكبرى المشاركة في ذلك المقترح، ما وصف حينها بأنه "مؤامرة" مشتركة من تلك الشركات بسبب التمويل الضخم الذي تحتاجه تطوير تلك اللقاحات.

    وقالت المفوضية الأوروبية حينها إن تطوير اللقاحات ضد مسببات الأمراض ذات الأولوية مثل الفيروسات التاجية، مهم جدا قبل حدوث تفش فعلي، لكن شركات الأدوية تقاعست عن تأييد تلك الفكرة.

    وكانت ميزانية "مبادرة الأدوية المبتكرة" تبلغ نحو 5 مليارات يورو، وكانت تتكون من تمويل للاتحاد الأوروبي والمساهمات العينية من الهيئات الخاصة وغيرها، بالإضافة إلى مسؤولين في المفوضية الأوروبية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الصديلانية وأكبر شركات الأدوية في العالم مثل "نوفاريتس" و"فايزر" و"جونسون آند جونسون" وغيرها من الشركات.

    وكانت تلك المبادرة قد أنفقت الكثير من الأبحاث على أمراض مثل السرطان والزهايمر والسكري، نظرا لأنها مجالات مربحة وحظت باهتمام وثيق وخاص من شركات الأدوية، لكنها رفضت تماما تمويل أبحاث حول الأمراض المرتبطة بالفقر، أو تلك الأمراض المهملة والتي لم يكن مدرك خطورتها مثل فيروس كورونا وباقي الفيروسات التاجية.

    ونقلت "الغارديان" عن التقرير المسرب قوله إن "شركات الأدوية باتت غير مستعدة لمواجهة وباء فيروس كورونا، حيث لم يكن من أولويات شركات الأدوية الكبرى إيجاد علاج للأمراض المعدية لأنها أقل ربحية من الأمراض المزمنة".

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    شركات أدوية, لقاحات, لقاح, علاجات, علاج, فيروس كورونا
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