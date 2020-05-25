مواد تساعد على التخلص من الصراصير في المنزل

تعد الصراصير من الضيوف غير المرغوب فيها بمعظم المنازل، ليس فقط لأنها غير مرغوبة من قبل أي شخص، ولكن أيضًا يمكن أن تسبب لك العديد من الأمراض.

يمكن أن تتكاثر الصراصير بشكل أسرع مما تعتقد وإذا لم تعالج في الوقت المناسب، قبل أن تعرف أن منزلك سيكون ملكهم، ووفقا لوكالة "ميس كيرا" الطبي، فإن مجموعة من المواد تساعد على القضاء على هذه الحشرات المزعجة.

بيكربونات الصودا

ابدأ بخلط أجزاء متساوية من بيكربونات الصودا مع السكر ورشها على مناطق منزلك حيث يزداد احتمال زيارتها. سيكون هذا بمثابة طعم لفخ الصرصور للتخلص منها للأبد.

ورق الغار

يعتقد أن الصراصير لا يمكنها تحمل رائحة أوراق الغار، بفضل صفاتها الطبية. خذ بعض أوراق الغار وطحنها في مسحوق ناعم وقم برش هذا المسحوق حول الزوايا وزوايا منزلك حيث يتم رؤيتها كثيرًا.

زيت النعناع

الليمون

بالإضافة إلى مساهمتها في التخلص من التوتر، يمكن أن تساعد الزيوت الأساسية مثل زيت اللافندر وزيت النعناع على التخلص من الصراصير. قم بمزج كميات متساوية من كل من الزيت العطري في زجاجة رذاذ وقم برشها في خزانتك وأرففك وغيرها من الأماكن التي يمكن زيارتها من الصراصير بشكل متكرر أو لوضع أعشاشها.

يحتوي الليمون على خصائص مسببة للأمراض لصد الحشرات، بما في ذلك الصراصير. أعصر بعض حبات الليمون في زجاجة ورشه على المناطق المشتبه بها في منزلك. يمكنك أيضًا استخدام قشر الليمون عن طريق الطحن إلى مسحوق لرش زوايا منزلك.

مادة البوراكس

إذا لم تنجح الطرق السابقة، يمكنك الاستعانة على مادة البوراكس، وهي مادة شديدة السمية. امزج 3 ملاعق كبيرة من البوراكس مع ملعقة كبيرة من السكر لطعم الصراصير من غرفهم المخفية. عندما يأكلون هذا، من المرجح أن يموتوا في غضون بضع ساعات.