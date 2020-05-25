"غوغل" تدخل عصر "التشفير الكامل" للرسائل

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية في طريقها للدخول في عصر "التشفير الكامل" للرسائل.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "غوغل" في طريقها لاعتماد تقنية "RCS" التي ستكون بديل للرسائل النصية العادية "SMS"، والتي ستوفرها بتقنية "التشفير الكامل" (من النهاية إلى النهاية)، بحيث لا يمكن لأي أطراف ثالثة الإطلاع عليه.

وكان يخشى عدد كبير من المستخدمين أن تكون تقنية الرسائل الخاصة بالوسائط المتعددة الجديدة من غوغل، باب للمتطفلين والتجسس على الدردشات المختلفة، مثل خدمات "آي ميسدج" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية.

Google is working on end-to-end encryption for RCS texts in Messages https://t.co/75QG5I4Jea pic.twitter.com/wIj0pAQZT5 — #AI (@AI__TECH) May 24, 2020

​لكن مصادر من داخل "غوغل" ذكرت أن خدمة RCS الجديدة سيتم دعمها تقنية تشفير كاملة جديدة من نوعها، لا يمكن كشفها من أي جهة خارجية.

ولكن رفضت المصادر من داخل الشركة الأمريكية الكشف عن التفاصيل الكاملة حول طريقة عمل تلك التقنية، واكتفت بوصفها بأنها طريقة تشفير لم تستخدم من قبل في عالم التكنولوجيا والاتصالات، ما سيحمي خصوصية المستخدم بصورة كاملة.

ولم تعلن "غوغل" عن التوقيت الذي ستطرح فيه تقنيتها الجديدة، ولكن أشارت إلى أنه سيكون ذلك في القريب العاجل.