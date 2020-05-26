"أبل" تبتكر مستشعرات "ضوئية" لمراقبة صحة مستخدميها

ابتكرت شركة "أبل" الأمريكية مستشعرات "ضوئية" جديدة من نوعها ستضيفها إلى السماعات الشهيرة "آير بودز".

وستعمل تلك المستشعرات الضوئية الجديدة، وفقا لما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص على مراقبة البيانات الصحية للمستخدمين.

وستهتم تلك المستشعرات الضوئية في سماعات "آير بودز" برصد مستوى الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب.

appleinsider: Future AirPods could sport light sensors for health trackinghttps://t.co/MGZ7z0HK2p pic.twitter.com/WyWUIh3zqg — Jay-Z (@z4mp1) May 26, 2020

​وستعمل كذلك على رصد عدد الخطوات التي يسيرها المستخدم، وحركة رأسه، لتفسير معدل ضربات القلب.

وقدمت "سامسونغ" تقنية متشابهة مع ذلك بأحد هواتفها، الذي اعتمد على مستشعرات ضوئية، بحيث يسلط الضوء على بشرتك ليرصد معدل ضربات القلب.

ولكن نقل أبل تلك المستشعرات إلى الأذن، هو التطور الكبير، لأنه سيعتمد على رصد قراءات صحية أكثر دقة من ذي قبل.

Apple's future AirPods could use light sensors for health monitoring pic.twitter.com/KTnYlJk4GP — Unlock2Cell (@unlock2cell) May 25, 2020

​كما ستستخدم سماعات "آير بودز" تلك التقنيات من أجل رصد مثلا توقف التنفس أثناء النوم، وإمكانية إصدارها رسالة تحذير عاجلة إلى أحد أقربائك أو إلى وحدات الإسعاف والطوارئ.

وقد يرتبط عمل تلك السماعات والمستشعرات الضوئية مع ساعة أبل الذكية المرتقبة "أبل ووتش الجيل الخامس" والتي تنوي دعمها لميزات تتبع اللياقة البدنية واكتشاف حالات الإصابة بأمراض القلب والوقاية منها.