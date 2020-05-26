العلماء يكتشفون طريقة جديدة للحصول على جزيئات الذهب النانوية لعلاج السرطان

أفادت الخدمة الصحفية لمجموعة دولية من الباحثين في جامعة "ميسيس" الروسية وجامعة كليمسون في الولايات المتحدة الأمريكية أن المجموعة اقترحت طريقة جديدة لإنتاج جزيئات الذهب النانوية على أساس التوليف تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

وقالت الخدمة الصحفية في بيان: "إن الطريقة تقضي على استخدام العوامل الكيميائية العدوانية، والجسيمات النانوية التي تم الحصول عليها آمنة للجسم ويمكن استخدامها لتشخيص وعلاج السرطان ... وتستخدم الجسيمات النانوية الذهبية في عملية الحفز، في الإلكترونيات، والخلايا الشمسية، ولكنها تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من وجهة نظر الطب الحيوي. الميزة هي مزيج من الخصائص اللازمة لما يسمى التصوير البيولوجي، أي التشخيص التفصيلي للورم والعلاج اللاحق".

وكعوامل للتصوير البيولوجي، كما هو موضح في المعهد، عادة ما تستخدم جسيمات الذهب النانوية في التصوير المقطعي المحوسب. يمكن إجراء علاج الورم باستخدام جزيئات الذهب النانوية من خلال العلاج الحراري، عندما تتراكم الجسيمات أولا في الورم ثم تسخن تحت تأثير مجال خارجي وتدمر الخلايا السرطانية.

وفي الوقت نفسه، تتطلب الطرق الحالية لإنتاج جزيئات الذهب النانوية عادة استخدام عوامل كيميائية عدوانية بما فيه الكفاية، مما يعقد استخدامها الإضافي في الطب الحيوي، أو يتطلب عدة مراحل من التوليف، مما يجعل الإنتاج أكثر تكلفة.

حاليا، تواصل مجموعة من العلماء سلسلة من التجارب المخبرية قبل مرحلة ما قبل السريرية من البحث.