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    فيتامين د

    يجب الانتباه إليها... 7 أعراض خفية لنقص فيتامين "بي 12"

    © CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
    علوم
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    تمنح  فيتامينات "بي"، الجسم الطاقة من خلال المساعدة في تحويل الطعام إلى وقود، ويعد فيتامين "بي 12" مهما بشكل خاص في إنتاج الحمض النووي والحفاظ على خلايا الأعصاب والدم صحية. 

    وتعبتر الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين "بي 12" هي 2.4 ميكروغرام، ويستهلك معظم الناس ذلك بشكل طبيعي عن طريق تناول كميات صحية من البروتين. 

    ويحدث النقص في كمية "بي 12" عندما لا يكون الفيتامين جزءًا منتظمًا من النظام الغذائي لشخص ما أو عندما لا يستطيع شخص ما امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح، وفيما يلي بعض أعراض نقص فيتامين "بي 12" التي يجب أن تكون على اطلاع بها، حسبما جاء في تقرير لموقع The Healthy الأمريكي. 

    فيتامين د
    © CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
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    1. وخز وتخدير في الأطراف 

    يُساعد فيتامين "بي 12" في صنع مادة المايلين، وهي الغطاء الواقي للأعصاب، والتي بدونها، يمكن أن تتلف الأعصاب لأنها لا تتشكل بشكل صحيح.

     تقول سونيا أنجلوني، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية الأمريكية: "عندما تبدأ الأعصاب في التقلص، تبدأ في الانتقال من الأحاسيس العادية إلى أحاسيس تشبه الوخز بالدبابيس والإبر". 

    2 . التعب الشديد والإرهاق

    يمكن أن تتسبب خلايا الدم في الشعور بالتعب الشديد أو الضعف أو ضيق التنفس، نظرًا لأن فيتامين "بي 12" يلعب دورًا مهمًا مع خلايا الدم، إذ أن أحد أعراض نقصه التي يمكن أن تعانيها هو فقر الدم. 

    ويبدأ الجسم في إنتاج خلايا دم حمراء كبيرة غير ناضجة لا يمكنها حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وهذا النقص في الأكسجين يجعلك تشعر بالتعب.

    3 . شحوب البشرة 

    عندما تبدأ البشرة بفقدان توهجها الصحي، تزداد فرص الإصابة بنقص فيتامين. 

    فيتامين د
    © CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
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    لذلك إذا كنت مصابًا بفقر الدم، "فأنت تحصل على خلايا كبيرة أقل كفاءة لا تؤدي وظيفة حمل الأكسجين والأكسجين في الدم، بحيث يمكن أن يؤدي إلى الشحوب" حسبما تقول حسب أنجلوني.

    4 . أنت شخص نباتي

    لا تحتوي الخضروات على فيتامين "بي 12"، إذ يوجد فقط في اللحوم والبيض والدواجن والمنتجات التي تأتي مباشرة من الحيوانات. 

    وهذا يعني أن النباتيين معرضون بشدة لخطر نقص فيتامين "بي 12"، ومع ذلك، ما يزال بإمكانك تناول المكملات الغذائية للحصول على هذه العناصر الغذائية الضرورية.

    5. تعاني من مرض السكري

    على الرغم من أنه ليس كل من يعاني من مرض السكري سيظهر عليه أعراض نقص فيتامين "بي 12"، إلا أن الباحثين أصبحوا أكثر وعيًا بخطر الإصابة بالسكري من النوع الأول أو النوع الثاني، نتيجة نقص "بي 12". 

    إذ وجدت دراسة، شملت 27 مركزًا للدراسة، في جميع أنحاء الولايات المتحدة زيادة خطر انخفاض مستويات "بي 12" لدى الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري

    دواء في يد رجل
    © Depositphotos / Valerii_Honcharuk
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    6. تعاني من الاكتئاب 

    يحافظ مركب السيروتونين، وهو ناقل عصبي، على عمل الدماغ والمزاج بشكل صحيح، ويعتقد الباحثون أن النقص في هذه المادة الكيميائية يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب، وهو أحد أعراض نقص فيتامين "بي 12" التي يجب الانتباه إليها.

    يعمل فيتامين "بي 12"على تحسين إنتاج الناقل العصبي والتواصل بين الأعصاب، لذا فإن النقص في فيتامين "بي 12" قد يعني أيضًا نقصًا في السيروتونين.

    7. تعاني من النسيان 

    يعمل فيتامين "بي 12" بشكل وثيق مع عمليات التمثيل الغذائي في الدماغ، ذلك فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة وحتى ظهور أعراض الخرف، خاصة عند كبار السن.

    انظر أيضا:

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    فيتامين
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