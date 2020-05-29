اتفاقية تضمن لـ"آبل" تطوير تقنيات "التعلم الآلي"

كشفت تقارير صحفية عن توقيع شركة "آبل" الأمريكية اتفاقية استحواذ ستضمن لها تطوير تقنيات "التعلم الآلي" بصورة أوسع للاستفادة منها في تطوير مساعدها الذكي "سيري".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن آبل أتمت صفقة الاستحواذ على شركة "إم إل إندكتيف" الناشئة في أونتاريو، والمهتمة بتحسين بيانات "سيري".

وتعمل الشركة الكندية على تطوير التكنولوجيا التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد وصحيح الأخطاء في مجموعات البيانات، والتي قد تسعى "آبل" إلى تضمينها في "سيري" لتقديم "خدمة أفضل" في تلبية طلبات المستخدمين.

وانضم فعليا الفريق الهندسي للشركة الكندية إلى صناع آيفون، للعمل على تطوير منتجات مثل "سيري" وإمكانية تعلم الآلة وعلوم البيانات.

وأكدت شركة آبل الصفقة، قائلة إنها "تشتري شركات التكنولوجيا الأصغر من وقت لآخر ولا تناقش بشكل عام الغرض منها".

وتأسست الشركة الناشئة التي مقرها في أونتاريو من قبل أساتذة من جامعة ستانفورد، وجامعة ويسكونسن، وجامعة واترلو.

في وقت سابق، استحوذت شركة "آبل" على العديد من شركات الذكاء الاصطناعي والبيانات الأخرى، حيث تسعى الشركة أن تدخل تدريجيا المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقنياتها من خلال ميزات مثل "ديب فيوجن"، وتسعى لأن تجعل مساعدها "سيري" منافسا قويا لمساعدات مثل "أليكسا" من أمازون أو مساعد غوغل الذكي.