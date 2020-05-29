"وان بلس" لن تصنع هواتف باهظة السعر بعد الآن

أعلنت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة عن فض شراكة استراتيجية بالنسبة لها لن تمكنها من صناعة هواتف "باهظة السعر".

وقال موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إن "وان بلس" أعلنت فض شراكتها مع "ماكلارين"، والتي كانت بسببها تنتج طرازات فاخرة بإمكانيات مميزة وسعر باهظ.

وكانت "وان بلس" قد أبرمت شراكتها مع ماكلارين منذ عام 2018، ليكون هاتف "وان بلس 7 تي برو ماكلارين" هو الأخير في تلك الشراكة.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم "ماكلارين"، قوله: "كانت شراكتنا مع وان بلس قد شهدت تعاونا ناجحا للغاية بين علامتين تجاريتين مبدعتين ومبتكرتين، لكننا قررنا الانفصال".

وتابع بقوله: "منذ بدء هذه الشراكة في 2018، كانت وان بلس شريكا داعمًا وقيِّمًا، ونتمنى لهم التوفيق ونأمل أن نراهم في المستقبل".

وبتلك الطريقة لن يكون هناك إصدار ماكلارين من هواتف "وان بلس" المقبلة مثل "وان بلس 8" أو "وان بلس 8 تي"، وإن كان هناك أمل أن تنتج "وان بلس" إصدار محدود تحت مسمى "حرب النجوم" أو "آفنجرز" التي تعقد معهما شراكة، خاصة وأن النجم الهوليودي، روبرت داوني جونيور الوجه الدعائي لتلك الهواتف.