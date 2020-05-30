محاولة جديدة لإرسال رائدي فضاء إلى المحطة الدولية من فلوريدا

تستعد شركة سبيس إكس الخاصة للصواريخ المملوكة للملياردير إيلون ماسك لتكرار محاولة إرسال رائدي فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم السبت، من فلوريدا في مهمة ستكون الأولى لإرسال رواد من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) انطلاقا من أراض أمريكية منذ تسع سنوات.

وألغيت محاولة الإطلاق الأولى للبعثة يوم الأربعاء قبل أقل من 17 دقيقة على انتهاء العد التنازلي للانطلاق بسبب الطقس العاصف حول مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال.

وتشير توقعات الأرصاد، اليوم السبت، إلى طقس غير مستقر أيضا. ويعتزم مديرو المهمة اتخاذ قرارا مبكرا بشأن مخاطر الطقس بهدف تجنب إرهاق الطاقم مرة أخرى بارتداء الملابس المخصصة وتجهيزات الإطلاق التي تستمر يوما كاملا، وذلك يحسب وكالة "رويترز".

وإذا لم يتسبب الطقس أو أي مشكلات أخرى عرضية في عرقلة الإطلاق فمن المقرر أن ينطلق الصاروخ فالكون 9 التابع لسبيس إكس في الساعة 0322 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة لينقل رائدي الفضاء دوج هيرلي وبوب بنكين إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة مدتها 19 ساعة.

وسيستقل رائدا الفضاء كبسولة الفضاء المصممة حديثا كرو دراجون في أول رحلاتها المأهولة إلى المدار.

ومنصة الإطلاق هي نفسها التي استخدمت لإطلاق آخر مكوك فضاء ترسله ناسا بقيادة هيرلي في 2011. ومنذ ذلك الحين يسافر رواد الفضاء التابعون لناسا على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز.

وبالنسبة للملياردير إيلون ماسك يمثل الإطلاق إنجازا آخرا للصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام التي تصنعها شركته وتهدف لجعل رحلات الفضاء أكثر تكرارا وأقل تكلفة. وستكون تلك هي المرة الأولى التي يجري خلالها نقل أمريكيين إلى المدار باستخدام مركبات فضاء تجارية تملكها وتديرها شركة خاصة وليس ناسا.