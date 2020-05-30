إطلاق صاروخ "فالكون-9" على متن السفينة "كرو دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو

تم إطلاق صاروخ "فالكون-9" وعلى متنه إثنان من رواد فضاء على متن السفينة "كرو دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية.

في هذه اللحظة، انفصلت المرحلة الأولى بنجاح عن الصاروخ.

وتم البدء في المحاولة الثانية، وكان من المقرر في البداية الإطلاق في 27 مايو/أيار، ولكن تم إلغاؤه بسبب سوء الأحوال الجوية.

يتبع...