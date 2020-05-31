يحتاجها الجسم بشكل يومي... فوائد "مدهشة" لتناول فيتامينات "بي" المركبة

تعتبر فيتامينات "بي" قابلة للذوبان في الماء، ما يعني أن الجسم لا يخزنها، ما يعزز الحاجة إلى توفرها في النظام الغذائي بشكل يومي.

وتحتوي فيتامينات "بي" على العديد من الوظائف المهمة وهي حيوية للحفاظ على صحة جيدة، وتوجد فيتامينات "بي" المركبة بشكل طبيعي في اللحوم والخضروات الورقية ومنتجات الألبان والفاصوليا والبازلاء والحبوب الكاملة.

وتتكون فيتامينات "بي" المركبة من ثمانية أنواع من الفيتامينات، نتعرف في ما يلي على الفوائد الصحية لكل منها وكذلك مصادرها، حسبما جاء في تقرير لموقع Healthline الأمريكي.

"بي 1" (الثيامين)

الوظيفة : يلعب الثيامين دورًا أساسيًا في عملية التمثيل الغذائي من خلال المساعدة في تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة.

: يلعب الثيامين دورًا أساسيًا في عملية التمثيل الغذائي من خلال المساعدة في تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة. المصادر الغذائية: وتشمل مصادر الطعام الغنية بالثيامين بذور عباد الشمس وجنين القمح، ومنتجات الحبوب الكاملة (الخبز وحبوب الإفطار والأرز والمعكرونة والدقيق) والفاصوليا السوداء وبلح البحر والتونة.

"بي 2" (الريبوفلافين)

الوظيفة : يساعد الريبوفلافين على تحويل الطعام إلى طاقة ويعمل أيضًا كمضاد للأكسدة.

: يساعد الريبوفلافين على تحويل الطعام إلى طاقة ويعمل أيضًا كمضاد للأكسدة. المصادر الغذائية: تشمل مصادر الطعام الشائعة لفيتامين "بي 2" الحليب ومنتجات الألبان وكبد اللحم البقري والمحار والفطر واللوز والدجاج.

"بي 3" (النياسين)

الوظيفة : يلعب النياسين دورًا في الإشارات الخلوية والتمثيل الغذائي وإنتاج الحمض النووي وإصلاحه.

: يلعب النياسين دورًا في الإشارات الخلوية والتمثيل الغذائي وإنتاج الحمض النووي وإصلاحه. المصادر الغذائية: تشمل المصادر الغذائية الشائعة لفيتامين "بي 3" البيض والأسماك والحبوب والأرز والمكسرات والحليب ومنتجات الألبان والدجاج ولحم البقر ولحم الضأن ولحوم الأعضاء والفول السوداني، والتونة والعدس.

"بي 5" (حمض البانتوثنيك)

الوظيفة : على غرار فيتامينات "بي" الأخرى، يساعد حمض البانتوثنيك الجسم على الحصول على الطاقة من الطعام ويشارك أيضًا في إنتاج الهرمون والكوليسترول.

: على غرار فيتامينات "بي" الأخرى، يساعد حمض البانتوثنيك الجسم على الحصول على الطاقة من الطعام ويشارك أيضًا في إنتاج الهرمون والكوليسترول. المصادر الغذائية: تشمل المصادر الغذائية الشائعة لفيتامين "بي 5" اللحوم والأفوكادو والبروكولي واللفت والبيض والحليب والفطر والدواجن والبطاطس والبقوليات.

"بي 6" (البيريدوكسين)

الوظيفة : يشارك البيريدوكسين في استقلاب الأحماض الأمينية، وإنتاج خلايا الدم الحمراء وخلق ناقلات عصبية.

: يشارك البيريدوكسين في استقلاب الأحماض الأمينية، وإنتاج خلايا الدم الحمراء وخلق ناقلات عصبية. المصادر الغذائية: تشمل المصادر الغذائية الشائعة لفيتامين "بي 6" الحمص، وكبد البقر، التونة، والسلمون، وصدور الدجاج، والبطاطس، والديك الرومي، والفواكه (باستثناء الحمضيات)، ولحم البقر.

"بي 7" (البيوتين)

الوظيفة : البيوتين ضروري لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون وينظم التعبير الجيني.

: البيوتين ضروري لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون وينظم التعبير الجيني. المصادر الغذائية: تشمل المصادر الغذائية الشائعة لفيتامين "بي 7" كبد البقر، وصفار البيض، وجنين القمح، ولحم البقر، وبذور عباد الشمس، والبطاطا الحلوة، واللوز، وأغذية الحبوب الكاملة، والسردين، والسبانخ، والقرنبيط.

"بي 9" (حمض الفوليك)

الوظيفة : يعتبر حمض الفوليك ضروري لنمو الخلايا، واستقلاب الأحماض الأمينية، وتكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء والانقسام السليم للخلايا.

: يعتبر حمض الفوليك ضروري لنمو الخلايا، واستقلاب الأحماض الأمينية، وتكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء والانقسام السليم للخلايا. المصادر الغذائية: تشمل المصادر الغذائية الشائعة لفيتامين "بي 9" السبانخ، وكبد البقر، والبروكلي، والفاصوليا والبقوليات، وعصير البرتقال، والفول السوداني، والأفوكادو، الخضروات الورقية الداكنة، والسلمون.

"بي 12" (كوبالامين)