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    بلاي ستيشن

    قبل 4 أيام من إطلاقه... كافة تفاصيل وأسرار "بلايستيشن 5"

    © AP Photo / Jordan Strauss
    علوم
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    تستعد شركة "سوني" اليابانية لأن تفرج أخيرا عن النسخة الأحدث من منصة ألعابها الشهيرة "بلايستيشن 5" بعد 4 أيام تقريبا، وتحديدا يوم 4 يونيو/حزيران المقبل.

    ومن المقرر أن تقيم "سوني" حدثا عالميا افتراضيا عبر الإنترنت، لعرض كافة مميزات منصة الألعاب الأشهر في العالم "بلايستيشن 5".

    وينظر إلى منصة "بلايستيشن 5" على أنها ستقدم "نظرة مختلفة على مستقبل الألعاب" في العالم.

    بلاي ستيشن
    © AP Photo / Jordan Strauss
    ثورة في الألعاب... جميع التفاصيل والتسريبات الخاصة بمنصة "بلاي ستيشن 5" المرتقبة

    ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا يعرض فيه كافة التفاصيل والأسرار الخاصة بجهاز "بلايستيشن 5" المرتقب.

    وقال عن ذلك جيم ريان، رئيس قطاع "الترفيه التفاعلي" في شركة "سوني": "تمثل منصة ألعاب PS5 المرتقبة أفضل التقنيات المقدمة في العالم في مجال الألعاب".

    وتابع بقوله "سيشاهد الجميع في المؤتمر الصحفي العالمي، كيف عملنا بجد على جعل مجال تطوير الألعاب تقنية راسخة وتجربة فريدة غير مسبوقة في العالم".

    أما عن تفاصيل الحدث العالمي، فقال إنه سيستمر لأكثر من ساعة بقليل، وسيعرض من خلاله كافة تفاصيل جهاز PS5.

    وتعرض إطلاق "بلايستشين 5" للكثير من عمليات التأجيل والتأخير، بسبب الوضع الحالي من تفشي جائحة كورونا المستجد ووجود معايير التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المعمول بها في معظم دول العالم.

    السعر المتوقع

    وتوقعت مصادر عديدة أن تطرح "سوني" منصتها الجديد "بلايستيشن 5" بسعر يتراوح ما بين 400 إلى 450 دولار أمريكي.

    ولكن أشارت المصادر إلى أن السعر قد يرتفع قليلا على حسب سعة التخزين التي يرغب فيها المستخدم.

    ويعد هذا السعر تنافسي بشكل كبير وأرخص أيضا من نسخة "بلايستيشن 4" الأخيرة.

    مواصفات وأسرار

    طمأنت "سوني" كافة من يمتلكون منصة "بلاي ستيشن 4" أن كافة ألعابهم ستكون متوافقة مع "بلايستيشن 5" ولن تحتاج إلى شراء ألعاب جديدة إلا تلك الألعاب التي لم تكن لديك على المنصة السابقة.

    كما وفرت "سوني" ذراع تحكم جديد من نوعه، والذي سيعزز من تجرب الألعاب للمستخدم، من حيث الاهتزازات الجريئة والمحفزات التكيفية إلى الميكروفون المدمج.

    كما ستتوافق منصة "بلايستيشن 5" مع تقنيات الواقع الافتراضي، ومتوقع أن تطور "سوني" سماعات رأس جديدة تماما ليتم إطلاقها بالتزامن مع إطلاق منصة الألعاب.

    ​ومن المتوقع أن تستخدم منصة "بلايستيشن 5" معالجا من نوع "أيه إم دي" ثماني النواة بتردد 3.5 غيغاهرتز، يدعم دقة رؤية 8 كى، بتقنية تتبع الأشعة المرتقبة، لإحداث ثورة في الصورة وتحسين في الصوت.

    ​كما سيتم دعم المنصة بمعالج رسوميات بسرعة 2.23 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 825 غيغابايت، وعرض نطاق ذاكرة 448 غيغابايت في الثانية.

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    الكلمات الدلالية:
    ألعاب فيديو, ألعاب, شركة سوني, سوني, بلاي ستيشن, بلايستيشن
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