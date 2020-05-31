علماء يحذرون من خروج ملايين الحشرات اختبأت 17 عام تحت الأرض... صور وفيديو

أطلقت مجموعة علماء أمريكيون تحذيرا من ظهور حشرات اختبأت حوالي 17 عاما تحت الأرض، من شأنها أن تسبب أضرارا كبيرة على الأراضي الزراعية.

وحذرت جامعة فرجينيا التقنية الأمريكية، في بيان لها نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، من أن سكان بعض مناطق أمريكا سيشهدون ظاهرة غريبة جدا وفريدة تتمثل بظهور أعداد هائلة من حشرات الزيز التي كانت مختبئة تحت الأرض.

وبحسب الخبراء فإن هذه الظاهرة ستنتشر في جنوب غرب فرجينيا وأجزاء من نورث كارولينا ووست فرجينيا وبعض مناطق العالم.

ونوهت الجامعة إلى أن عدد الحشرات التي ستظهر من هذا النوع يقدر بحوالي 1.5 مليون لكل فدان، مما قد يسبب مشكلة كبيرة.

ونوهت الجامعة إلى أن حشرات الزيز لا تشكل أي ضرر مباشر بالنسبة للإنسان، لكنها تصدر ضوضاء عالية غريبة، ما قد يسبب مصدر إزعاج كبير.

وقال عالم الحشرات في قسم علم الحشرات بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إريك داي، إن "المجتمعات والمزارع قد تواجه مشكلة كبيرة بظهور أعداد كبيرة من الزيز وما سيرافق ذلك من ضوضاء"، وأضاف: "آمل ألا تشكل مصدر إزعاج لأحد خصوصا أنه حدث نادر ومدهش".

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Cicadas come out ahead of the monsoon. pic.twitter.com/pZQmqsxTmu — Kodagu Connect (@KodaguConnect) May 31, 2020

وبدوره قال دوج فايفر، أستاذ وأخصائي الإرشاد في قسم علم الحشرات بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا: "يمكن أن يأتي الزيز بأعداد هائلة ويجب أن يكون المزارعون في مناطق النشاط المتوقعة حذرين جدا".

I SEEN A CICADA TODAY... ITS 2020, BOUT THAT TIME 😐😐😐 pic.twitter.com/ACvwOb8fQ3 — THE KHAN (@atomoskhan) May 26, 2020

وحشرات الزيز هي من فصيلة الزيزات، ولها أجنحة كبيرة، وتصدر صريرا عاليا، وتظهر إما بشكل سنوي أو دوري، ولا يزال العلماء يحاولون كشف سر ظهورها بشكل دوري كل 13 أو 17 عاما، لكن يتوقع الخبراء أنها تقوم بذلك لتجنب الدورات الزمنية للحيوانات التي تتغذى عليها.