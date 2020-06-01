تقارير تكشف مصير "أندرويد 11" بعد تأجيل إطلاقه التجريبي

وكانت "غوغل" قد أعلنت تأجيل إطلاق الإصدار التجريبي من نظام "أندرويد 11"، بسبب الاحتجاجات التي تتعرض لها أمريكا بسبب مقتل جورج فلويد في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقالت "غوغل" في بيان التأجيل: "نحن متحمسون لإخبار عشاق أندرويد 11 بالكثير عن مميزاته يوم 3 يونيو، لكن هذا ليس الوقت المناسب للاحتفال، وسيتم تأجيل الحدث وسنعود بالمزيد عن أندرويد 11 قريبا".

ولكن مصادر أشارت، وفق ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن قرار تأجيل إطلاق "أندرويد 11 بيتا" لا علاقة له بالاحتجاجات الأمريكية، بل هو مرتبط بقرار آخر من شركة "سوني" اليابانية.

وأوضحت المصادر أن قرار "غوغل" يرجع إلى تزامن إطلاق "أندرويد 11 بيتا" مع إطلاق "بلايستيشن 5" والمتوقع أن يخطف كل الأضواء من "أندرويد".

ورجحت التقارير أن يتم إصدار النسخة التجريبية من أندرويد في وقت لاحق من شهر يونيو/حزيران الجاري.