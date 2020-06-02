رصد أقوى انفجار شمسي منذ عام 2017

كان هذا الانفجار من الفئة "إم"، التي يصنفها علماء الفلك على أنها متوسطة من الكبرى. وفقا للعلماء، فإن الإشعاع المنبعث صغير جدًا بحيث لا يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان. في نفس الوقت، يمكن أن تسوء جودة الاتصالات وإشارة "جي بي إس" بسبب الانفجار.

قد يشير ظهور الانفجارات والبقع على الشمس بعد توقف طويل في نشاط النجم إلى بداية دورة شمسية جديدة. بعد الحد الأدنى من الطاقة الشمسية، يزداد النشاط وتزداد الانفجارات، ومع ذلك، لا يمكن للعلماء تحديد عددها، إلا بعد عدة أشهر من المراقبة. تستغرق هذه العملية ستة أشهر على الأقل - الآن، يمكن للعلماء تقييم مدى نشاط الشمس بدقة في أكتوبر 2019.