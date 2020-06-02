طريقة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري

وجد باحثون من جامعة إيراسموس في روتردام (هولندا) وكلية تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد (الولايات المتحدة الأمريكية) أن تناول الحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، حسب بوابة EurekAlert.

قام البروفيسور بجامعة هارفارد كيم براون وزملاؤه بتحليل بيانات من ثلاث دراسات كبيرة لعادات الأكل والحالة الصحية للعاملين في نظام الرعاية الصحية الأمريكية. في المجموع، تم إدخال أكثر من مائتي ألف شخص في العينة. خلال الدراسة، سجلوا نحو 12 ألف حالة من مرض السكري من النوع 2.

أظهرت نتائج العمل أن خطر الإصابة بالمرض ينخفض ​​إذا تم إدخال في النظام الغذائي بدلا من الأحماض الدهنية المشبعة والدهون الأحادية وغير المشبعة والبروتين الحيواني والخضر ما يسمى بالكربوهيدرات البطيئة عالية الجودة.

تشمل الكربوهيدرات البطيئة الحبوب الكاملة والخضروات والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف. فيها نسبة سكر منخفضة، ولهذا السبب عند تناول هذه المنتجات، ينتج الجسم كمية أقل من الأنسولين. هذا يقلل الزيادة الحادة في نسبة السكر في الدم.

لاحظ العلماء أيضًا أن خطر الإصابة بمرض السكري يقل عن طريق استبدال الكربوهيدرات السريعة بالدهون المشبعة.