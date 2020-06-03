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    الصحة المغربية، كورونا، المغرب، مايو/ أيار 2020

    7 نصائح لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

    © REUTERS / Youssef Boudlal
    علوم
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    بدأت دول كثيرة بتخفيف إجراءات الإغلاق العام حول العالم، بينما تتصاعد المخاوف من احتمال حدوث موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا وخروجه عن نطاق السيطرة.

    نشر موقع "ذي صن" البريطاني تقريرا حول مجموعة طرق، يمكن من خلالها المساعدة في منع الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وأوضح أن هناك أشياء يمكننا القيام بها لإبقاء الخطر منخفضا والمساعدة في منع موجة ثانية مميتة من تفشي فيروس.

    الصحة المغربية، كورونا، المغرب، مايو/ أيار 2020
    © REUTERS / Youssef Boudlal
    دراسة حديثة تكشف أفضل طريقتين للوقاية من فيروس كورونا

    1.الحفاظ على التباعد الاجتماعي

    من المعروف أن خطر الإصابة بالعدوى يزيد كلما اقتربت من شخص آخر مصاب بالفيروس، وتبعا لمقدار الوقت الذي تقضيه في الاتصال الوثيق: من غير المحتمل أن تصاب بالعدوى إذا مررت بجانب شخص آخر في الشارع.

    2.غسل اليدين

    من أهم التوصيات الحفاظ على نظافة اليدين والوجه قدر الإمكان، وعلى وجه الخصوص، يقول رؤساء الصحة إنه من الضروري غسل اليدين بالصابون والماء مدة 20 ثانية على الأقل.

    3.ارتداء أقنعة الوجه

    يمكن ارتداء قناع الوجه في مكان مغلق، حيث لا يمكن إجراء التباعد الاجتماعي وأثناء التواصل مع أشخاص لا تلتقي بهم عادة، بما في ذلك المناطق المزدحمة ووسائل النقل العام أو في بعض المتاجر، وتشير الأدلة إلى أن ارتداء قناع الوجه لا يحميك، ولكنه قد يحمي الآخرين إذا كنت مصابا ولكن لم تظهر عليك أعراض.

    4.تجنب الحشود

    يمكن تقليص مخاطر انتشار العدوى عن طريق تقليل عدد الأشخاص، الذين تتواصل معهم بكثرة، لذا تجنب أوقات الذروة للتنقل عبر وسائل النقل العام قدر ما أمكن.

    سجناء المغرب يصنعون الكمامات
    © AFP 2020 / FADEL SENNA
    دراسة: ارتداء الكمامة ضروري حتى في المنزل لمواجهة كورونا

    5.غسل الملابس بانتظام

    قدم العلماء بعض الأدلة على أن الفيروس يمكن أن يبقى على الأقمشة لبضعة أيام، لذلك إذا كنت تعمل مع أشخاص من خارج منزلك، اغسل ملابسك بانتظام.

    6.تجنب ساعات الذروة

    لتقليل الضغط على شبكة النقل العام، علينا المشي أو ركوب الدراجة حيثما أمكن ذلك، وإذا كان عليك استخدام وسائل النقل العام، فيجب محاولة تجنب أوقات الذروة.

    7.ابق في المنزل إذا ظهرت عليك أعراض المرض

    في حال ظهرت أعراض فيروس كورونا على أحد أفراد الأسرة، فينبغي أن يحجر نفسه في غرفة مستقلة وعدم مغادرة المنزل، وكذلك عدم مغادرة بقية الأفراد مدة 14 يوما، وتبدأ فترة 14 يوما، من اليوم الذي مرض فيه أول شخص في المنزل، ويقلل هذا الإجراء، إلى حد كبير، من الكمية الإجمالية للعدوى التي يمكن أن تنقلها الأسرة إلى الآخرين في المجتمع.

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    الكلمات الدلالية:
    الوقاية, وقاية, فيروس كورونا
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