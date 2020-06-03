6 نصائح ضرورية للتخلص من دهون الذراعين

يشكل تراكم الدهون في الذراعين مشكلة مزعجة، ولكن يمكن التخلص منها عن طريق تغيير نمط الحياة اليومي وتناول أطعمة معينة، دون الحاجة إلى إجراء عمليات جراحية للتخلص من تلك الترهلات.

وجد الأطباء 6 قواعد يجب اتباعها للحصول على ذراعين مشدودتين خاليتين من الدهون، بحسب ما ذكر موقع "betterme".

1.رفع أوزان ثقيلة

يساعد رفع الأوزان الثقيلة يوميا على بناء كثافة العضلات وتقويتها وحرق السعرات الحرارية وتحسين عملية التمثيل الغذائي، ومن ثم خسارة دهون الذراعين والجسم بأكمله.

2.تناول أطعمة غنية بالألياف

تأخذ الألياف وقتًا أطول في الهضم، وبالتالي يشعر الشخص بالشبع لعدة ساعات، ولا يحتاج إلى الحصول على المزيد من السعرات الحرارية التي تساعد في تراكم الدهون بالجسم، ومن بين الأطعمة الغنية بالألياف: الفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات.

3.تناول البروتينات

يساعد اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات على تقليل الشعور بالرغبة في تناول الطعام، وخفض هرمون الجريلين المسؤول عن الجوع، فضلاً عن مساعدة الجسم على حرق الدهون، ولا سيما الموجودة في البطن والذراعين.

4.لا تتناول الكربوهيدرات

تحتوي الكربوهيدرات على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، ونسبة قليلة من الألياف، ما يرفع معدلات السكر في الدم، ويزيد الشعور بالجوع، ومن ثم تزداد دهون الجسم وفرص اكتساب الوزن الزائد، لذا يمكن استبدالها بالأطعمة المصنوعة من حبوب القمح الكامل مثل الشوفان.

5.النوم الكافي

يعتبر النوم الكافي واحدًا من العوامل التي تساهم في خسارة دهون الذراعين، حيث يلعب دورًا في ضبط الشهية وفقدان الوزن، لذا يجب الذهاب إلى الفراش في مواعيد منتظمة يوميًا، والابتعاد عن الكافيين، والحصول على 8 ساعات من النوم العميق ليلاً.

6.شرب المياه

من الضروري شرب كمية وفيرة من المياه يوميًا للتخلص من دهون الجسم، ولا سيما دهون الذراعين، والشعور بالشبع، وتقليل عدد السعرات الحرارية، إلى جانب الابتعاد عن مشروبات الصودا والعصائر المحلاة بالسكر.