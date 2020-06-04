علماء يعثرون على مخدرات في معبد يهودي قديم

اكتشف علماء آثار نبات القنب في مذبح يهودي من العصر الحديدي، من المتوقع أن اليهود استخدموه في طقوسهم الدينية.

وتوقع الباحثون أن الإسرائيليين القدماء تعاطوا نسبة عالية من الحشيش المخدر خلال الطقوس الدينية في معبد كان يعمل في القرن التاسع قبل الميلاد.

وقال العلماء: "إن وجود القنب في تل عراد دليل على استخدام مواد مؤثرة على العقل كجزء من الطقوس الدينية في يهوذا (منطقة جنوب الضفة الغربية)".

وقال الخبراء، من متحف إسرائيل في القدس: "إن استخدامات المواد المهلوسة معروفة في مختلف الثقافات المجاورة"، وتابعوا، "هذا أول دليل على مادة مهلوسة يتم العثور عليها في مملكة يهوذا".

وتكمن النظرية في أن المهلوسات استخدمت لدخول المصلين في حالة النشوة الدينية، وأظهرت الدراسات أن القنب مزج مع السماد الحيواني للحفاظ على درجة حرارة الاحتراق منخفضة. ونتيجة لذلك، تبدأ عناصر المؤثرات العقلية في العمل. من جهة أخرى تم حرق اللبان بشكل منفصل على مذبح آخر، حيث تم مزجه مع الدهون الحيوانية، لزيادة درجة حرارة الاحتراق، بحسب صحيفة "أرنيت".