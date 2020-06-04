العلماء يكتشفون شكل أقدام ديناصورات عاشت قبل 190 مليون عام... صور

حددت دراسة جديدة مبنية على أقدام ديناصورات تم اكتشافها مؤخرا في الصين، تاريخ وشكل أقدام هذه المخلوقات التي عاشت قبل 190 مليون عام.

ووجد الباحثون آثارا لأقدام ديناصورات في شهر مارس الماضي في غابات حديقة "غيليشان" الوطنية في تشونغتشينغ، جنوب غربي الصين.

وقام علماء الحفريات الصينية بفحص المسارات التي تقع على سطحين من الحجر الرملي "الكوارتز" والتي اعتبرت من أفضل الأنواع المحفوظة في آسيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستطاع الفريق تحديد الديناصورات التي خلفت هذه الطبعات المكتشفة من الفترة الجوراسية المبكرة والتي أطلق عليها اسم "Kayentapus"، وهي ديناصورات "ثيروبود" ذات الثلاثة أصابع.

وتضم فئة ديناصورات "Theropods"، ديناصورات "ريكس" سيئة السمعة، وهي ديناصورات مفترسة تتميز بعظامها المجوفة وأطرافها الثلاثية.

ووفقا لتقرير صادر عن مكتب تشونغتشينغ للتخطيط والموارد الطبيعية، من المحتمل أن تكون مسارات الأقدام هذه عائدة للديناصور سينوصور.

Walking along the CT river where Grallators and Anchisauripuses once walked 200 million years ago, I grew wistfully hopeful: If these magnificent creatures survived, then why can't we? https://t.co/hRSPP2BprP — J. Scott Jackson (@jsjackson15) May 28, 2020

وتعتبر ديناصورات سينوصور "Sinosaurus"، من آكلة اللحوم، ويصل ارتفاعها إلى حوالي 18 قدما (5.6 أمتار)، مع وزن قد يصل إلى نصف طن تقريبا.

Dino prints are sometimes seen on cave roofs. How did these 4-foot wide dinosaur footprints form?



1. The dino’s walked on mud that hardened over coral debris?



2. A volcanic eruption lowered sea-level and ash covered a shallow ocean?



3. Evolution is a lie...#Science #puzzles pic.twitter.com/0gpBENtSD1 — David Sinclair, PhD (@davidasinclair) April 16, 2020

ويبلغ طول العينة التي وجدت في الموقع المكتشف نحو 17 قدما (5.4 أمتار).

For #FossilFriday sharing a few illustrations of 200 million year old dinosaur footprints that will be on display @FundyGeo in Parrsboro #NovaScotia later this summer. The oldest dinosaurs in Canada are found on the shores of the @BayofFundy in Nova Scotia. Specimen NSM019GF1 pic.twitter.com/TbRPRLYe4L — Tim Fedak, PhD FRCGS (@tim_fedak) April 3, 2020

وقال مؤلف الدراسة البحثية، عالم الأحفوريات داي هوي، من مختبر تشونغتشينغ لحماية التراث الجيولوجي والبحوث: "عندما وصلنا إلى الموقع الأحفوري، لاحظنا من خلال الطبقات أن المسارات تشكلت قبل نحو 190 إلى 200 مليون عام"، وأضاف العالم "في الوقت نفسه، اكتشف فريقنا أن هذه كانت أكثر البقايا حفظا في آسيا".