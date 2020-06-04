دراسة حديثة تحدد أسباب الشراهة في تناول الطعام وتنصح بأكل الأجبان

تعتبر السمنة، بحسب الكثير من التقارير الصحية، من أسباب بعض الأمراض الخطيرة، التي تؤدي إلى تدهور الصحة، بغض النظر عن العمر.

توصل علماء من جامعة "لافال" الكندية، إلى أن نقص الكالسيوم في الجسم يؤدي إلى الشراهة في تناول الطعام ، وبالتالي زيادة تراكم الدهون في الجسم.

وأضاف العلماء أن أهم مخاطر نقص الكالسيوم في الجسم هي زيادة الوزن، وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، كما نصحوا بتناول المزيد من الأجبان، لاحتوائها على هذا العنصر المهم.

ويعتقد الخبراء أن الاكتئاب وزيادة الوزن مترابطان، حيث غالبا ما تؤدي حالة الاكتئاب إلى السمنة في المستقبل، كما أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يتأثرون في الغالب بالاكتئاب.

وفي وقت سابق، وجد الخبراء أن الوزن الزائد قد يظهر بسبب المشاكل النفسية، ما يدعي الأشخاص للإفراط في تناول وجبات ذات السعرات الحرارية العالية.

ويؤدي حساب السعرات الحرارية وكثرة التدريبات في بعض الأحيان إلى إطلاق الدماغ "وضع البقاء على قيد الحياة"، أي يتم حظر محاولات إنقاص الوزن، بحسب موقع "تسار غراد".

ومع توقعات ازدياد متطلبات الطاقة البشرية، يزداد الطلب على الغذاء والأمر ليس فقط لتزايد عدد السكان ولكن أيضا بسبب زيادة وزن الجسم عموما.