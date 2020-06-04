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    زيت الزيتون

    النفط الأخضر... 4 فوائد رائعة يبحث عنها الجميع لتناول زيت الزيتون صباحا

    © flickr.com / Robyn Lee
    علوم
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    ينصح أغلب الخبراء بالاعتماد على زيت الزيتون أثناء الطبخ للحصول طعام صحي ونظام غذائي سليم، وازداد الطلب عليه مؤخرا بعد تأكيدهم أن هذا الزيت يوفر مجموعة من الفوائد الرائعة لصحة الجسم.

    يؤكد أغلب خبراء الصحة الفوائد الكبيرة لزيت الزيتون على القلب وعلى الصحة الجسدية بشكل عام، ويطلق الكثيرون على زيت الزيتون لقب "النفط الأخضر" نظرا لأهميته البالغة.  

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    أكدت صحيفة "ناتيف فود" المتخصصة في المجال الغذائي والصحة الغذائية، وجود الكثير من الفوائد الغذائية والصحية لتناول زيت الزيتون صباحا، بكمية تقدر بحوالي ملعقة كبيرة من السائل الأخضر على معدة فارغة.

    ونوهت الصحيفة إلى إمكانية خلط زيت الزيتون مع القليل من عصير الليمون لإكسابه مذاقا أفضل من جهة، وإعطاء دفعة قوية من النشاط للجهاز الهضمي من جهة أخرى.

    وحددت الصحفية 4 فوائد هامة جدا، يبحث عنها الجميع لتناول زيت الزيتون صباحا على معدة فارغة، وهي كالتالي:

    تخفيف الوزن

    يستمد زيت الزيتون أهميته كونه أول وأهم العناصر التي يتبعها أصحاب النظام الغذائي المتوسطي، ويؤكد الخبراء أن زيت الزيتون فعال جدا من أجل الحمية.

    يحتوي زيت الزيتون على حمض يطلق عليه حمض الأوليك، الذي يمنح الشعور بالامتلاء ويعزز الشعور بالشبع.

    إزالة السموم

    أكد بعض خبراء الصحة والغذاء أن زيت الزيتون يساعد على تطهير الجسم من السموم، خصوصا عند تناوله صباحا ممزوجا مع عصير الليمون، حيث لهما فوائد كبيرة للمعدة الفارغة وعلى الجهاز الهضمي على المدى القصير ويستطيع هذا المزيج تخليص الجسم من السموم.

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    يمنع سرطان القولون

    أشارت دراسات مختلفة إلى أن زيت الزيتون الممتاز وغير المطبوخ يمنع تكوين الجذور الحرة في الجسم، ويقلل من الإصابة بسرطان القولون، ذلك لأن زيت الزيتون مليء بمضادات الأكسدة.

    البشرة الصحية

    تعتبر مضادات الأكسدة من العناصر الهامة جدا لصحة البشرة، لذلك يؤكد أغلب الخبراء الأهمية الكبيرة لتناول زيت الزيتون صباحا للحفاظ على صحة البشرة ونقائها ونضارتها، كما أنه يعمل على إبطاء تقدم الشيخوخة في الجلد، خصوصا أنه غني بفيتامين "إي".

    وينصح الخبراء بمزج القليل من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتناوله صباحا على معدة فارغة، والاستمتاع بالطاقة المدهشة والنشاط التي يوفرها الخليط للعمل صباحا.

    ونوه الخبراء إلى ضرورة أن يكون الزيت من الزيوت الممتازة البكر، وأنه كلما تحسنت جودة زيت الزيتون، زادت فائدة هذا الخليط مع إمكانية إضافة قليل من الماء لتحسين خصائصه.

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    الكلمات الدلالية:
    صحة, زيت الزيتون, غصن الزيتون, معصرة زيتون
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